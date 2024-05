Un individu agredeix la seva mare i, un altre, a la parella per segona vegada en una setmana

Seu central de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va arrestar dimarts al vespre, a Sant Julià de Lòria, un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la funció pública després que agredís la seva mare al domicili i es resistís a la detenció per part dels agents de seguretat.

Un parell d’hores més tard, a la mateixa parròquia, un altre home de 60 anys va ser arrestat també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva dona. Fa només una setmana va ser detingut pel mateix motiu.





Incompleix una ordre d’expulsió i acaba detingut. Un altre home també és arrestat per alcoholèmia

Els darrers dies, la Policia ha arrestat al Pas de la Casa un home, de 27 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre administrativa d’expulsió i un altre home, de 31 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,34.