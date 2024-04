Huawei ha acabat la seva gira de presentació per Espanya la setmana passada

Huawei ha presentat la quarta edició de l’Huawei Enterprise Roadshow, el seu centre tecnològic itinerant que mostra les últimes innovacions de la companyia per a empreses i administracions. El tour mòbil va començar el seu recorregut al març a Sevilla i ha recorregut diverses ciutats espanyoles per a impulsar la transformació digital i ecològica al nostre país.

En l’edició d’enguany, s’han mostrat les últimes solucions tecnològiques d’Huawei en àmbits clau com el Wi-Fi 7 – reflectint la importància d’aquesta tecnologia emergent i el seu potencial per a revolucionar la connectivitat en múltiples indústries –, serveis per a Data Center, Storage, Optical i ISP, incloent-hi avanços en FTTH i FTTR.

El centre mòbil d’Huawei comptava amb 100 metres quadrats d’espai d’exhibició per allà on ha passat i permetia als partners i professionals del sector conèixer i experimentar de primera mà les tecnologies que estan modelant el futur digital de la societat. Després de l’èxit de l’edició anterior, que va tenir la participació de més d’1,350 assistents, el roadshow volia oferir una plataforma única per al diàleg, l’aprenentatge i l’intercanvi d’idees dins de l’àmbit empresarial i administratiu.

Jack Heliang, Director General d’Huawei Enterprise Business España, va destacar a l’inici de la gira de presentació que “la nova edició de l’Huawei Enterprise Roadshow 2024 és una manifestació del nostre compromís indestructible amb la innovació i l’excel·lència tecnològica. Aquest tour és una oportunitat única per a potenciar un ecosistema col·laboratiu que permeti a professionals i empreses aconseguir noves altures en la seva transformació digital”.

El roadshow ha ofert als assistents l’oportunitat de descobrir les solucions més avançades adaptades a una àmplia gamma de sectors com a govern, educació, sanitat, finances, transport, manufactura i retail.

Després de la seva primera parada a la ciutat de Sevilla, el tour va prosseguir la seva ruta per Granada (21 de març), la Seu de Telefónica a Madrid (26 de març), Valladolid (3 d’abril), Bilbao (9 d’abril), Barcelona (11 d’abril), Albacete (16 d’abril) i va finalitzar el seu recorregut a Madrid la setmana passada (18 d’abril).





Per Tecnonews