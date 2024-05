Bagà acollirà la 1a Trobada i Mostra d’Iniciatives per a la Transformació Territorial del Cadí-Moixeró

Cartell de la Primera Trobada i Mostra d’Iniciatives per a la Transformació Territorial del Cadí-Moixeró

En el marc del projecte Betula, el dissabte 18 de maig s’organitzarà la 1a Trobada i Mostra d’Iniciatives del Cadí-Moixeró per a la Transformació Territorial. La jornada, que tindrà lloc a Bagà, vol ser un punt de trobada obert a totes les associacions, fundacions, cooperatives i persones que treballen des de diferents àmbits per a “generar canvis a la vida dels pobles del territori”.

El programa arrencarà a les 10 h, amb la presentació del projecte Betula i els seus objectius per al 2024. Tot seguit, a les 10.30 h, es presentaran els serveis i recursos de suport econòmic i organitzatiu a les iniciatives al Cadí-Moixeró. Aquesta presentació anirà a càrrec del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu, l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el mateix Projecte Betula. La trobada prosseguirà amb una exposició d’accions, sota el títol “Qui som, què fem i cap a on anem?”, i una valoració i reflexió sobre els serveis exposats.

L’acte es clourà amb un vermut amb productes de proximitat, com sucs de Ca l’Andreuet (Gósol) i formatges de la formatgeria Tiraval (Bagà). D’altra banda, la jornada es complementarà amb l’exposició “Passat, present i futur de l’Economia social i solidaria del Berguedà”, fet per la Xarxa de l’Economia Social i Solidària del Berguedà, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.





Inscripcions obertes

Per a participar en la Trobada cal inscriure’s al correu betula@larada.coop o bé trucar al número de telèfon 623 611 211.

La proposta la promouen de manera conjunta l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, i el projecte Betula de l’Arada Creativitat Social SCCL. La jornada compta amb el suport del Parc Natural del Cadí-Moixeró.