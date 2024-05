Encamp: Obert el nou parc de Bellavista amb diferents jocs infantils i noves zones verdes

El nou parc infantil del carrer Bellavista, a Encamp (Comú)

Encamp ja disposa, des d’aquest dijous, d’un nou parc per als infants de la parròquia amb l’obertura del parc infantil del carrer Bellavista. El Comú d’Encamp ha donat per finalitzades les obres després d’uns mesos de construcció i remodelació de la zona. La nova infraestructura compta amb mitja dotzena de jocs infantils, enllestits principalment amb fusta de robínia i situats dins d’una nova zona arbrada amb diferents varietats de vegetació per tal d’augmentar la biodiversitat a la zona, simulant un petit bosquet, incloent-hi la plantació d’una quinzena d’arbres que, tot plegat, es veurà en la seva màxima esplendor quan aquesta vegetació arribi a la seva edat adulta.

Aquest nou parc, adreçat principalment a infants de 3 a 12 anys, s’ha concebut amb una idea molt diferent perquè sigui el més naturalitzat possible. Per això, tots els elements que el componen s’han construït amb matèries naturals, guanyant en durabilitat al llarg del temps i minvant la necessitat de manteniment.

La nova zona lúdica enjardinada s’alça sobre un terra de seguretat, que combina el cautxú amb l’escorça i altres materials. El parc disposa de dos espais amb estructures en diversos nivells per a dinamitzar les zones de joc, i també s’ha instal·lat una font d’aigua. A més, els usuaris podran fer ús dels nous lavabos públics situats a la planta –8 de l’aparcament del Funicamp.

D’aquesta manera es posa el punt final al projecte, després de tota la reestructuració realitzada a la zona amb la col·locació de mobiliari urbà i el nou enllumenat públic, a més de la construcció de la nova voravia, abans inexistent, i l’adequació d’un nou espai separat i tancat per als contenidors de recollida de residus.

El conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Administració, Benjamí Rascagnères, ha assenyalat que des del Comú d’Encamp “estem molt contents de poder obrir aquest nou equipament dirigit als més petits de la parròquia. El parc infantil de Bellavista compta amb diverses estacions que permeten a nens des dels 3 fins als 12 anys poder venir a passar bones estones aquí”. Rascagnères també ha fet incís en la “reordenació urbanística que s’ha pogut desenvolupar en aquesta zona del carrer Bellavista, particularment amb la construcció d’una voravia que prèviament no existia”.

Des d’aquest dijous, els encampadans i encampadanes més petits tenen un nou espai per a gaudir, amb aquest nou parc de Bellavista, que se suma a la resta de zones d’oci repartides per la parròquia tan importants per a donar resposta a les necessitats de lleure dels infants i joves.