Escaldes instal·la una dotzena de punts menstruals repartits en diferents edificis comunals

Un dispensador de productes menstruals a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany tira endavant una iniciativa dirigida a les dones amb l’objectiu de garantir l’accés als productes menstruals i trencar els tabús al voltant de la regla. En aquest sentit, la corporació ha adquirit fins a dotze dispensadors que contenen compreses i tampons ecològics que es poden agafar gratuïtament quan es tingui la necessitat. La consellera d’Acció Social, Magda Mata, ha explicat que el Comú d’Escaldes-Engordany és la primera institució pública que tira endavant aquest projecte i ho fa des del convenciment que “hem de normalitzar la regla perquè les dones la tenim des d’adolescents fins més enllà dels cinquanta anys i cal crear llocs de treball saludables i inclusius”.

Aquests dispensadors es troben repartits des d’avui dijous entre els diferents edificis comunals, com ara, el Comú, l’Escola Bressol 1 i 2, el Prat del Roure, la Llar de jubilats, la piscina, el Servei de Circulació, Ràmio, La Llanterna, el CAEE/Biblioteca, el magatzem Dos Valires i la central d’aparcaments. La cap del departament de Recursos Humans, Raquel Garcia, ha afirmat que, per part del Comú, es calcula que la iniciativa repercutirà en un centenar de treballadores que es troben en edat menstrual.

Així, aquests dispensadors estan disponibles per a les treballadores comunals, però també per a les ciutadanes que en un moment donat necessitin fer ús dels productes menstruals. En aquest sentit, David Drets, director de DET Higiene Ecològica, l’empresa que subministra els productes, ha indicat que “són 100% ecològics”. “Tot és cotó ecològic, no tenim plàstic ni cap altre material que pugui ser perjudicial per a la salut de les dones”, ha apuntat. Així mateix, ha afegit que “si tenim accés a paper higiènic o a una tireta, perquè no a un tampó?”. Segons les dades proporcionades, el 86% de les dones s’han trobat en casos en què estaven a la feina i els ha vingut la regla i no tenien accés a un producte menstrual.

La iniciativa té un cost de 3.770 euros al primer any i inclou tant la instal·lació dels dispensadors com la recàrrega. La voluntat és renovar el contracte d’any a any i a partir del segon només caldrà pressupostar les recàrregues. En aquesta línia, la consellera d’Acció Social ha exemplificat que equival “a convidar a un cafè al mes a cada treballadora”.

La iniciativa també contempla la realització de dues xerrades informatives adreçades a les treballadores comunals sobre l’impacte dels productes menstruals a la salut de les dones i el medi ambient, així com sobre els beneficis de fer servir productes de qualitat i ajudar a les dones a gaudir d’una bona salut menstrual.