Alt Urgell: La Guia d’Estiu 2024 ofereix 44 activitats de lleure, esportives, a la natura i d’aigua per a infants i joves

La Guia d’Estiu ofereix la informació sobre les activitats programades (Aj. la Seu)

Aquest any, els infants, adolescents i joves de la Seu d’Urgell i comarca trobaran a la Guia d’Estiu 2024 un total de 44 activitats: 22 de lleure i 22 d’esportives, natura i d’aigua. Per franges d’edat, 36 activitats s’adrecen a infants i 24 a adolescents i joves. La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, manifesta al respecte que “es tracta d’una àmplia oferta que ens permet veure la quantitat de recursos personals i el talent del que disposem als nostres municipis”.

Moreno remarca la importància d’aquesta proposta infantil i juvenil per a l’estiu: “el territori ha d’apostar per una xarxa en el lleure que sigui rica, diversa, interconnectada i contextualitzada. Creure en la potencialitat i petjada de l’educació no formal, que es dona a través d’activitats de tipologia molt variada com són els esports, les arts, els casals, les convivències, les llengües, acompanyaments educatius, entre d’altres”. La regidora d’Infància i Joventut anima tothom a créixer en el lleure formant part d’alguna o vàries de les propostes que s’hi poden trobar.





Accés a la guia

En aquesta guia d’estiu, les famílies podran trobar un recull de totes les activitats organitzades tant pels ajuntaments com per associacions, clubs i empreses de la Seu d’Urgell i comarca.

La guia es lliurarà en format paper a tots els alumnes des d’educació infantil 3 fins a 6è curs de primària. També es podrà consultar al bàner, a www.laseu.cat. A més a més, s’enviarà a tots els grups de WhatsApp de pares i mares dels centres educatius.

La Guia d’Estiu 2024 també es podrà trobar físicament en instal·lacions i equipaments de la Seu com l’Oficina Jove, l’Ajuntament, Turisme Seu, el centre cultural Les Monges, la Biblioteca sant Agustí, el Consell Comarcal, entre d’altres.

Val a dir que joves de la Seu i comarca treballaran en alguna de les activitats que apareixen en aquesta guia, després d’haver superat el curs de premonitor o de monitor, títols que s’inclouen en el Pack Lleure que organitza l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.