500 escolars visiten la Fira del Bestiar a Ordino

La guia de Medi Ambient i Agricultura dona explicacions als alumnes més petits (Comú d’Ordino)

Cinc-cents alumnes de primària de diverses escoles del Principat passaran durant el dia avui, divendres, per l’escenari principal de la Fira del bestiar, instal·lat a l’aparcament del camp de la Tanada, a Ordino. L’activitat s’allargarà tot el cap de setmana als carrers del poble i a l’Era Rossell, fins diumenge. Els infants han vingut per grups, des de les 10 del matí, i han estat rebuts pel cònsol menor, Eduard Betriu, i els guies de medi ambient i agricultura, que els han explicat les diferents races de bestiar equines i bovines.

Al mateix temps, la canalla ha pogut prendre contacte directe amb el bestiar exposat: eugues, pollins, vaques, vedells, toros, ovelles, galls i gallines, principalment. Les visites dels escolars continuaran durant tot el dia, i compleix un dels propòsits en la recuperació d’aquesta Fira tradicional que es va reprendre ara fa quatre anys per a reivindicar la importància del sector primari. Aquest matí també s’ha deixat a disposició dels veïns, tres sacs de compost per a qui en necessiti per a horts i jardins domèstics.

La inauguració oficial de la Fira del bestiar, serà demà dissabte, a les 10 del matí, amb la presència de les autoritats. Durant els dos dies, tindran lloc els actes tradicionals com el concurs nacional i parroquial i les subhastes de bestiar, a més de les diferents actuacions programades per al públic familiar. La principal novetat tindrà lloc diumenge al matí amb el concurs d’allioli de codony i la subhasta de dues vaques brunes per a restauradors i carnissers.