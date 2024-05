Special Olympics Andorra, protagonista de la nova campanya de micromecenatge d’Andorra Telecom

L’entitat Special Olympics Andorra serà la beneficiaria de la campanya de l’operadora (Andorra Telecom)

Andorra Telecom ha anunciat avui dijous el projecte social al qual destinarà els recursos de la campanya de micromecenatge que realitza gràcies als seus clients. Special Olympics Andorra serà l’entitat beneficiaria en aquesta ocasió i el projecte concret consisteix en una intercanvi a Andorra de 10 esportistes alemanys amb discapacitat intel·lectual i els seus 5 entrenadors l’estiu del 2025.

Aquesta visita té el seu origen en la participació dels atletes d’Special Olympics Andorra als Jocs Mundials de Berlín al juny del 2023. Els atletes andorrans van ser tan ben acollits a Olsberg, un poble de Renania del Nord-Westfalia, que van prometre als seus amfitrions acollir-los al país per a mostrar-los Andorra i especialment la cultura i la natura. L’objectiu de recaptació per a aquest projecte d’Special Olympics és de 9.000 euros i tots els clients d’Andorra Telecom que ho desitgin podran participar en aquesta campanya de micromecentage sumant 50 cèntims d’euro a la seva factura mensual.

El president d’Special Olympics Andorra, Jordi Mora Pifarré, ha agraït a Andorra Telecom la seva disposició a ajudar-los en aquest projecte tan especial per als esportistes. “El contacte amb altres esportistes i l’intercanvi cultural és una motivació fantàstica per als nostres joves. Retornar l’hospitalitat amb què ens van tractar els nostres amfitrions alemanys l’estiu del 2023 és un gran objectiu per la família d’Special Olympics Andorra”, ha explicat Mora.





“El teu suport, la nostra força”

Sota aquest lema, Andorra Telecom, inicia una acció de comunicació entre els seus clients per a animar-los a sumar-se al projecte i per a explicar com activar la donació mensual de 0’50 cèntims d’euro: a la botiga online de l’app o el web d’Andorra Telecom, o bé trucant 115. En aquests moments ja hi ha 608 usuaris de la companyia que participen a la campanya, però l’objectiu és ampliar aquesta xifra en les properes setmanes i mesos “amb l’esperança de doblar-la”, segons ha explicat Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom. Nadal ha afegit que “des de la nostra companyia estem compromesos amb el teixit social del país i, per això, posem la nostra força comercial al servei de bones causes, com la que persegueix Special Olympics Andorra”.

Des de la companyia també s’ha donat a conèixer la creació del portal andorratelecom.worldcoo.com on tothom qui ho desitgi podrà conèixer millor el projecte, fer el seguiment de la recaptació, així com veure les campanyes finançades anteriorment pels clients de l’empresa.

El projecte d’Special Olympics és la segona acció de micromecenatge que impulsa Andorra Telecom, conjuntament amb Univers BOMOSA i Worldcoo. Cal recordar que fa pocs dies es va lliurar el xec de la primera campanya, en aquest cas a benefici de la Creu Roja Andorrana i per la qual van recaptar més de 8.300 euros d’aportacions dels clients de la companyia de telecomunicacions per a la botiga solidària de l’ONG andorrana.