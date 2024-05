Marsol defensa que el pla de xoc de l’habitatge contribuirà a estabilitzar la situació en un horitzó de tres anys

La ministra, Conxita Marsol, en la cloenda de la primera Jornada sobre l’habitatge d’Andorra (SFG)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat, durant el discurs de cloenda de la primera Jornada sobre l’habitatge d’Andorra organitzada pel sector immobiliari del país, que les mesures per al creixement sostenible i per a garantir el dret a l’habitatge, presentades pel Govern contribuiran a estabilitzar la situació actual amb un horitzó de tres anys. Des del Govern “hem anunciat aquestes mesures perquè el 2027, tinguem més oferta d’habitatge, de compra o de lloguer, a preu assequible al mercat”, ha explicat Marsol.

Així mateix, la titular d’Habitatge ha ofert col·laboració a tots els sectors implicats perquè puguin fer aportacions a les mesures que configuraran el futur projecte de llei i ha posat com a exemple les jornades organitzades, les quals han estat un fòrum de debat sobre propostes per a trobar solucions a aquesta problemàtica. “Per a la redacció d’aquesta llei escoltarem tots els actors econòmics i de la societat i valorarem les propostes que ens facin totes les parts”, ha assegurat Conxita Marsol.

En aquest sentit, ha recordat que “el Govern té la responsabilitat de buscar l’equilibri i vetllar per l’interès general i amb aquestes mesures el que pretenem és buscar una solució, entre tots, per a posar més pisos de lloguer a preu assequible al mercat. L’Executiu no pot ser indiferent a aquest neguit que manifesta el país”.

Finalment, Marsol ha apel·lat a la prudència, pel que fa a les manifestacions sobre la constitucionalitat de les mesures plantejades sobre la cessió temporal dels pisos que estan buits des de fa anys, “és un projecte de llei que s’està redactant i tenim uns primers informes que ens indiquen que la mesura és constitucional”.