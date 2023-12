Tret de sortida de Demòcrates a la campanya “per a assolir la victòria a tots els comuns”

Sortida de la campanya de Demòcrates a Ordino (Demòcrates)

La campanya electoral per a les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre ha donat el tret de sortida aquest diumenge a les 12 del migdia. Ho ha fet amb el tradicional acte de la penjada de cartells i descoberta de les fotografies de les candidatures que aspiren a liderar els comuns del país els propers quatre anys. En el cas de Demòcrates, és l’única formació política que pot tenir presència a les majories de totes les corporacions, en solitari o acompanyats d’altres formacions polítiques.

L’objectiu és ambiciós, però l’aspiració és màxima: revalidar la victòria a Andorra la Vella, Encamp, Ordino, Canillo, la Massana (acompanyant Ciutadans Compromesos) i Sant Julià de Lòria (acompanyant Unió Laurediana), i recuperar Escaldes-Engordany.

La penjada de cartells s’ha iniciat a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, amb la presència de tots els membres de la candidatura, però també de la resta de caps de llistes de Demòcrates. Ha seguit a Escaldes-Engordany, per a anar a Encamp, Canillo i, finalment, a Ordino. A totes les parròquies ha assistit el president de Demòcrates, Xavier Espot. “Tenim inputs que la campanya electoral pot acabar amb bons resultats, també perquè ens avala la bona feina feta”, ha manifestat.





Demòcrates + Independents de Canillo: “Un interlocutor per als canillencs”

A Canillo, el fet que la llista de DA sigui l’única que s’ha presentat a les eleccions, implica que el repte és que tots els canillencs “se sentin ben representats i escoltats”, ha manifestat el número 1 de la llista, Jordi Alcobé, just després de l’acte protocol·lari i acompanyat de tots els seus companys de llista. Precisament, ha exposat que el punt més fort d’aquesta llista “és el projecte d’equip”, dins d’una “candidatura continuista”.

Alcobé s’ha marcat l’objectiu de poder arribar “a tothom durant la campanya”, i que la ciutadania pugui trobar un “interlocutor en nosaltres, ara i després de les eleccions”. “Treballarem perquè Canillo sigui un lloc amable, confortable on viure-hi”, i un “motor d’Andorra els 365 dies de l’any”, ha afegit. Ha avançat projectes com un centre residencial per a la gent gran de Canillo, i una planta de biomassa per a donar autonomia energètica a tots els edificis públics del centre urbà.





Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp: “Consolidar la parròquia com a destinació de turisme familiar i esportiu”

La plaça dels Arínsols ha estat el lloc escollit per la candidatura que lideren Laura Mas i Xavier Fernàndez, que aspira a revalidar la victòria i governar el Comú quatre anys més. Ho fan amb un programa “pensat per als encampadans”, amb projectes per a transformar l’espai urbà, millorar les instal·lacions i consolidar la parròquia com a destinació de turisme familiar i esportiu, ha resumit Mas. L’actual cònsol ha garantit que seguiran escoltant els ciutadans “per a conèixer les necessitats i els serveis que volen”.

Un exemple és el Casal d’Avis, de 1.600 metres quadrats i que s’ha projectat escoltant la gent gran de la parròquia. Un altre punt important del programa és la qüestió de l’habitatge, per la qual UP + DA porta propostes concretes. “Sempre hem estat al costat dels ciutadans quan ho han necessitat, i ara també hi estarem amb l’habitatge”, ha refermat Mas.





Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP d’Ordino: “Les persones, al centre”

La candidatura ordinenca ha estat la darrera a desvetllar el seu cartell electoral, pels volts de les 4 de la tarda davant l’Auditori Nacional d’Andorra. Maria del Mar Coma, número 1 de la llista, ha refermat que “les persones estan i estaran sempre al centre de les nostres polítiques”, com també ho estarà el creixement sostenible de la parròquia, motiu pel qual ha garantit que la propera revisió del Pla d’Urbanisme es farà buscant el consens de tots els ciutadans i agents implicats.

També en aquest sentit, la candidata a cònsol ha defensat que caldrà “respectar” els guardons internacionals rebuts aquest darrer mandat, com el de Reserva de la Biosfera per la Unesco i el Best Turism Village per l’Organització Mundial del Turisme. Així mateix, també ha anunciat la voluntat de tirar endavant un centre sociosanitari a la parròquia.

Pel que fa al centre de recerca, ha recordat que és un projecte de Govern, que s’està encara treballant, motiu pel qual “no val la pena perdre el temps discutint-ne durant la campanya”, perquè encara no se sap si es tirarà o no endavant.





Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella: “L’objectiu, la reelecció”

L’actual cònsol i número 1 de la llista d’Andorra la Vella, David Astrié, s’ha mostrat il·lusionat amb l’objectiu marcat per a aquestes eleccions comunals: la reelecció. Per a assolir-ho, compta amb “candidats potents i amb molta il·lusió per a treballar per la parròquia”, ha assegurat. Astrié ha exposat que un dels principals reptes serà el de l’habitatge i ha garantit que Andorra la Vella continuarà contribuint per a pal·liar la problemàtica, també amb projectes paral·lels als que pugui impulsar el Govern. El candidat també ha parlat de prioritats com el medi ambient i la sostenibilitat social, així com continuar amb la transformació urbanística i social que han viscut Andorra la Vella i Santa Coloma els darrers anys.





Demòcrates + Acció + SPD + Independents d’Escaldes-Engordany: “Tornar a fer d’Escaldes-Engordany una parròquia dinàmica i pionera”

La candidatura escaldenca ha escollit la plaça Santa Anna per a l’enganxada de cartells, pel seu simbolisme: “és un indret important, on s’ajunten les Escaldes i Engordany, on va néixer aquella parròquia pionera i emprenedora”, ha manifestat la número 1 de la llista, Anna Garcia. És aquesta l’Escaldes-Engordany, la qual, la candidatura treballarà per a recuperar, “innovadora, valenta i dinàmica”, ha refermat. Per això, l’objectiu és recuperar el Comú, per a poder aportar solucions als temes que preocupen a la ciutadana, “les seves preocupacions quotidianes com l’habitatge, els espais de convivència, la inclusió i la sostenibilitat”, ha exposat.