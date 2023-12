Desperta Laurèdia inicia campanya conscient de la problemàtica de l’habitatge

Inici de campanya amb l’enganxada de cartells de Desperta Laurèdia (DL)

Desperta Laurèdia posa en marxa la campanya electoral a la Placeta Francesc Cairat amb la penjada del primer cartell. Cerni Cairat i Sofia Cortesao, acompanyats de tots els membres de la candidatura i dels veïns de Sant Julià de Lòria que s’han volgut apropar, han penjat el cartell a les 12 hores. Acte seguit s’han anat col·locant la resta de cartells electorals als diferents carrers de Sant Julià i dels Quarts.

Cerni Cairat ha anunciat que “Fem el Pas per a guanyar a la majoria, perquè estem convençuts que tenim el millor projecte a llarg termini per Sant Julià de Lòria, amb un equip de bones persones, preparat i convençut”. Sobre el programa, ha avançat que: “Haurem de donar resposta a la problemàtica de l’habitatge, parlem del model de creixement i de la capacitat dels recursos naturals, però també de cultura i del renaixement del Centre cultural i de congressos lauredià. Alhora, hem de redefinir l’entorn urbà perquè sigui més accessible i més amable”.

Sofia Cortesao, per la seva banda ha remarcat que “Portem treballant moltes setmanes, ara és el moment de traslladar a la ciutadania la il·lusió, però també el rigor del nostre programa. Volem un entorn urbà més pacificat, per a millorar la qualitat de vida de les persones. Tenim clar que per a assolir els nostres objectius, necessitem que el principal engranatge del Comú, els treballadors, duguin a terme la seva feina de manera motivada en un entorn de confiança mútua”.

Paral·lelament, Desperta Laurèdia ha fet públic el programa electoral i la pàgina web on trobar tota la informació de la candidatura presentada per a les Eleccions Comunals 2023: https://www.despertalauredia.com/

El proper acte serà demà dilluns, dia 4 de desembre, a les 18 hores, a la Llar de Lòria, per a explicar els punts principals dirigits a la gent gran i celebrar una trobada distesa per a intercanviar impressions.

El dimecres, 6 de desembre, a les 20 hores, a la Sala Sergi Mas, es realitzarà el primer acte de campanya dirigit a totes les lauredianes i els lauredians. Serà l’ocasió per a presentar les propostes del programa i els candidats que conformen la candidatura de Desperta Laurèdia.