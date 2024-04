Què és la migranya i com alleugerir els seus símptomes

Una dona patint de migranya (Getty images)

La migranya és una malaltia neurològica crònica que es manifesta com a episodis recurrents de mal de cap moderat a intens. Aquest dolor sovint està localitzat en una banda del cap i pot durar des de quatre hores fins a diversos dies. La migranya pot afectar a persones de totes les edats i gèneres, però es diu que afecta més les dones que als homes.

Els símptomes típics d’una migranya inclouen, a més del mal de cap, nàusees, vòmits, sensibilitat a la llum, al soroll i a l’olor, i també sensibilitat al moviment. Aquests símptomes poden interferir en les activitats quotidianes i, en alguns casos, poden requerir atenció mèdica immediata.

El diagnòstic de la migranya es basa principalment en els símptomes que experimenta el pacient. El metge sol demanar una història clínica detallada dels episodis de mal de cap, incloent-hi la freqüència, la durada i els símptomes associats. A més, es poden dur a terme proves addicionals com ara proves d’imatge cerebral per a descartar altres causes de dolor de cap, com tumors o lesions cerebrals.

Un dels criteris diagnòstics més utilitzats per a la migranya és la classificació establerta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Associació Internacional de Cefalea (IHS). Aquests criteris inclouen la freqüència i la durada dels episodis de migranya, així com la presència de símptomes associats com la sensibilitat a la llum i al soroll.

Hi ha diverses estratègies que es poden fer servir per a alleugerir els símptomes i millorar la qualitat de vida dels pacients. Alguns dels tractaments més comuns inclouen:

Medicaments: Existeixen diversos medicaments, incloent-hi analgèsics com l’ibuprofèn i el paracetamol, i també medicaments específics per a la migranya com els tríptons i els antagonistes del CGRP.

Canvis en l’estil de vida: Adoptar un estil de vida saludable pot ajudar a reduir la freqüència i la intensitat dels episodis de migranya. Això pot incloure la pràctica regular d’exercici físic, una dieta equilibrada, un bon descans i la reducció de l’exposició a factors desencadenants com el consum de cafeïna, l’estrès i la falta de son.

Teràpies complementàries: Algunes persones troben confort a través de teràpies complementàries com l’acupuntura, la meditació i la fisioteràpia.