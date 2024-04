Portada del llibre infantil “Meg i Mog; Meg i els ous”

Títol: Meg i Mog; Meg i els ous

Escriptora: Helen Nicoll.

Traducció: Hara Kraan

Il·lustrador: Jan Piénkowski

Editorial: Blackie Books

Pàgines: 36

Edat: Primers lectors

No ens estem de res! De la mà de Blackie Books arriba, amb motiu del cinquantenari de la primera edició anglesa, l’excel·lent traducció d’aquest parell d’àlbums protagonitzats per una bruixa, la Meg, que no para de fer sonors i sonats encanteris. Esperem que en publiquin més, ja que la Meg és protagonista de quasi una vintena de títols.

L’autora, mestra de professió, va rebre un encàrrec de la BBC per a la programació infantil, i allí va entrar en contacte amb Jan Piénkowski, el gran il·lustrador d’origen polonès, però resident a Londres, que tan hàbil fou en l’àmbit dels llibres pop-up, o amb ombres xineses, o, com en aquest cas, aninotant bruixes, escombres, gats o… dinosaures (segon volum). Bona parella, la d’aquest parell d’autors!

De moment tenim a mà dos àlbums de format quadrat, amb il·lustracions a sang realitzades amb tintes planes de colors bàsics, sobre les quals destaquen els trets negres dels personatges, ja siguin bruixes, calderes o ingredients culinaris, i les lletres del text, format per frases brevíssimes i entenedores… i per unes expressives i rotundes onomatopeies.

Tot plegat és ple de dinamisme, humor, amor al detall més enjogassat, i facilita una lectura fàcil, amena, no pas mancada de gags, que, tot i que les peripècies de la protagonista i el seu gat no sempre acaben com ells voldrien, són totalment reeixides i tan divertides com esperen els petits lectors d’arreu del món que durant cinquanta anys han estat fidels a aquesta obra.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol