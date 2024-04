Ratifiquen els 4 anys de presó al sicari i als dos empresaris que van extorsionar un constructor

Una imatge del centre penitenciari (SFG)

El Tribunal Superior desestima el recurs presentat per la defensa i confirma la pena dictada contra dos germans empresaris i el sicari que van contractar per a pressionar un altre constructor que els devia diners. Corts havia condemnat dos dels acusats, un dels germans i el sicari, a quatre anys de presó ferma per extorsió mentre que el tercer haurà de complir també sis mesos de pena per tinença d’armes i possessió d’estupefaents.

Els empresaris, que ja van estar 8 mesos en presó provisional, hauran d’ingressar novament al Centre Penitenciari de la Comella. Els fets van tenir lloc fa dos anys quan volien cobrar un deute de 180.000 euros a la víctima, que va denunciar les amenaces i pressions a la Policia.