Bones sensacions al final de temporada d’Amalia Vinyes al TCR Spain

Amàlia Vinyes amb el número 13 al circuit de Barcelona

El Circuit de Barcelona ha acollit aquest cap de setmana l’última cita de la temporada del TCR Spain. La pilot andorrana, Amalia Vinyes, va participar amb el seu Audi RS3 LMS, dins de l’equip Baporo Motorsport, per a tancar la temporada del certamen.

A Barcelona, Amàlia es va trobar amb un cotxe difícil de conduir als primers entrenaments. Tot i això, en els cronometrats va tenir millors sensacions i va aconseguir acabar prop dels deu millors. A la primera cursa, amb molt bon ritme, va poder avançar diversos cotxes i després, quan ja rodava entre els deu millors, un cop amb un altre pilot en avançar-lo el va deixar sense retrovisor i li va impedir defensar la desena posició davant dels que venien per darrere, acabant finalment onzena.

A la segona cursa, un vehicle que estava davant d’Amàlia es va quedar aturat a la sortida i l’andorrana va perdre diverses posicions. Ja en carrera, una bandera groga darrere d’un cotxe lent li va impedir seguir el grup capdavanter i s’hi va sumar l’oli al parabrisa que anava deixant anar un altre cotxe que tenia al davant. Tot plegat li va fer donar per bona la dotzena posició final en carrera, tancant malgrat tot el cap de setmana amb bones sensacions.

En paraules d’Amalia, “les posicions on hem acabat les dues curses no reflecteixen bé el ritme que teníem ni l’evolució durant el cap de setmana. Estic contenta perquè en els primers entrenaments no aconseguia entrar en ritme, però després he pogut rodar sense problemes al mig de la taula amb una mica més de sort probablement hauria estat consolidat al top deu. De totes maneres, me’n vaig amb bones sensacions pel desenvolupament que hem fet al cotxe”.

Amb la cita de Barcelona es tanca la temporada del TCR Spain, un certamen en què Amalia Vinyes ha participat a les tres últimes curses i on ha aconseguit anar evolucionant el seu Audi RS3 LMS durant tot l’any.