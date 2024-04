Reportatge sobre els orígens del manga

Una il·lustració pròpia del manga (Getty images)

El manga és una forma d’art japonesa amb un estil molt distintiu i una gran influència en la cultura contemporània, ja que no sols es limita al món de la ficció i l’entreteniment sinó que ha inspirat adaptacions cinematogràfiques, sèries d’animació, videojocs i, fins i tot, moda i disseny.

A més, la seva popularitat global ha contribuït a la difusió de la cultura japonesa i a la creació de comunitats de fans apassionats a tot el món. A més de la seva estètica única, el manga també aborda una àmplia gamma de temes i gèneres, des de l’aventura i la fantasia fins al drama i la ciència-ficció.

Això permet que el manga sigui accessible per a una àmplia audiència i ofereix una varietat de contingut per a tots els gustos i interessos.

Les arrels del manga es remunten a segles enrere, amb la influència del manga clàssic japonès: els rouleaux il·lustrats del període Edo i les històries de teatre de bambú, es pot veure en les seves primeres manifestacions.

No obstant això, el manga contemporani va emergir a principis del segle XX, amb l’aparició de publicacions com el famós “Jiji Màniga” en 1902.

Des de llavors, el manga ha experimentat un creixement molt fort, amb una àmplia gamma de gèneres i estils que abasten des dels shonen (per a joves) fins als josei (per a dones adultes), passant pels seinen (per a homes adults) i els kodomo (per a nens).

El manga es distingeix per diverses característiques distintives que el diferencien d’altres formes d’art visual i narrativa. Una de les seves marques registrades és el seu estil gràfic, que sol incloure personatges amb ulls grans, expressions emocionals vívides i detalls meticulosos en els fons i els entorns.

A més, el manga sovint incorpora una narrativa visual dinàmica, amb el seu ús innovador de les seqüències de quadres, els efectes de moviment i les expressions facials per a comunicar emocions i acció de manera efectiva.