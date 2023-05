Segueixen obertes les inscripcions del 2n concurs Art Jove d’Escaldes

Cartell de la 2a edició del concurs Art Jove a Escaldes (comuee)

L’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany ja fa uns dies que va obrir les inscripcions per a poder participar en la segona edició del concurs Art Jove, que té l’objectiu de donar una oportunitat als més joves perquè puguin mostrar el seu talent i, alhora, dotar-los de més eines perquè millorin com a artistes. I per tal d’aconseguir aquests dos objectius, els organitzadors pretenen, per aquesta nova edició, que les obres s’acullin sota la temàtica “En plein air” amb la intenció que els participants captin escenes del paisatge d’Andorra.

Les inscripcions, que tenen un cost de 5 euros, s’han de fer a l’Espai Jovent abans del 10 de maig. Una vegada finalitzat el termini per a poder participar en el 2n concurs Art Jove, tots els participants (joves d’entre 12 i 35 anys) disposaran de dues masterclass a l’Espai Jovent a través de les quals rebran alguns consells sobre tot el que necessiti el jove artista. A més, tots ells també obtindran el material per a realitzar els tallers pertinents i cada treball presentat serà revisat per professionals del sector.

El guanyador del 2n concurs d’Art Jove es donarà a conèixer el pròxim 28 de juny i com a premi rebrà un lot de material Royal Talens.



Consultar el plec de bases