Reobren la piscina de la Seu després de reparar els desperfectes causats per vandalisme

Els usuaris de la piscina municipal de la Seu d’Urgell ja poden tornar a gaudir de l’equipament, després que el Servei Municipal d’Esports ha reparat els desperfectes causats per un atac vandàlic durant la nit de dissabte a diumenge, en el marc de la festa major de la ciutat.

Sergi Teba, tècnic municipal d’Esports, ha explicat a RàdioSeu que, tot i els danys causats, la piscina ja s’ha pogut reobrir aquest dilluns. Això ha estat possible pel fet que ahir diumenge es va treballar intensament, al llarg de tot el dia, per a netejar tant el vas com la superfície del recinte, a més de desinfectar-lo i retirar-ne les restes dels objectes que uns brètols van llençar-hi. Així, els banyistes ja hi han pogut tornar a entrar aquest matí mateix. La instal·lació clourà la temporada de bany aquest diumenge vinent, 4 de setembre.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert una investigació per a intentar identificar els autors de l’acte vandàlic, que es va produir en una zona que està situada entre la Pista Polivalent -on dissabte a la nit s’hi feia la segona jornada del Seu Trònic- i els camps de terra de l’Aparcament Doctor Peiró, que aquests dies acull el recinte de Casetes.