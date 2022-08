Movem Ordino celebra que es treballi per a l’establiment d’un geriàtric a la parròquia

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha afirmat alegrar-se tant pel fet que es plantegi la futura construcció d’un centre geriàtric a la parròquia com perquè s’obri la porta a l’oposició per a treballar el plec de bases. Alhora, ha demanat tenir visió de conjunt de la unitat d’actuació, que al seu parer quedarà “atapeïda”.

Ha estat la consellera de Movem Ordino qui ha demanat informació sobre el projecte de geriàtric que es vol construir a la parròquia en la sessió del Consell de Comú que ha tingut lloc aquest dilluns. Tudó ha manifestat que “esperem que tots ens fem grans, i algun dia és fàcil que haguem d’anar a un geriàtric”, motiu pel qual celebra que se’n vulgui construir un a la parròquia encara que preferiria que fos un projecte públic.

En aquest sentit, la consellera de Movem Ordino ha demanat vetllar perquè hi hagi un bon nombre de places concertades. Tudó també s’ha alegrat que es doni l’oportunitat als consellers de l’oposició de treballar en el plec de bases.

D’altra banda, Tudó ha demanat “valorar conjuntament” la unitat d’actuació on es vol construir el centre geriàtric, ja que pels projectes que hi ha previstos i els ja construïts, la zona quedarà “atapeïda” i sense espai verd. “El desordre i la manera de fer tan ràpida no m’acaba d’agradar en aquella zona”, ha exposat la consellera de Movem Ordino com a conclusió.