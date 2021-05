Raul Ferré estrena la Silver Car CS, amb la qual competirà durant el 2021

Els dirigents de Silver Car, amb Raul Ferré, pilot oficial de l’equip, van presentar els plans esportius per a la temporada de l’estrena de la primera barqueta, Silver Car CS, del constructor navarrès. Tenint en compte que la Silver Car CS és un vehicle dissenyat per a les pujades en costa, entra dins de la lògica que el seu primer repte sigui el Campionat d’Espanya de l’especialitat (CEM), en el qual el doble campió de muntanya 2021 (Espanya i Catalunya), a més de ser el seu pilot oficial en les diferents pujades, serà el responsable que la nova Silver Car CS sigui el vehicle a batre.

Raul Ferré assumeix el repte. Encara que en finalitzar la difícil temporada 2020, tornant d’Eivissa, Ferré ja va ser protagonista d’uns rumors que el situaven en Silver Car en el 2021, la trucada que va provocar el canvi de rumb del Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, no es va produir fins a aquesta pretemporada. Aquest és el comentari de Ferré sobre aquest tema: “Juan Carlos Silvestre, responsable de Silver Car, em va trucar quan tenia molt avançat un acord amb un equip francès. Em va comentar que buscava un pilot jove, ràpid i amb opcions de guanyar, em va oferir la possibilitat de desenvolupar la nova barqueta i no ho vaig dubtar”.

Així doncs, el pilot de l’ACA Esport va decidir deixar a un costat l’opció de l’equip francès: “L’opció de poder competir com a pilot d’una marca de reconegut renom era una possibilitat que no podia rebutjar. Les opcions de guanyar en un equip d’aquestes característiques augmenten considerablement”.

El calendari del CEM i la Pujada Arinsal seran els escenaris a superar

Les vuit proves del calendari del Campionat d’Espanya de Muntanya seran el principal punt d’atenció de l’equip navarrès durant el 2021, segons el pilot andorrà: “La categoria 1 del CEM serà l’objectiu prioritari. Iniciarem la temporada amb la disputa de la Pujada internacional al Fito que és vàlida per al certamen europeu. També és digne d’esment que entre els nostres rivals directes hi haurà pilots d’enorme palmarès com Javi Villa (ex pilot de la F1 amb BMW), Joseba Iraola, el mític Andrés Vilariño, Cessar Rodriguez,… Destacar que Vila té 7 títols de la categoria 1 en el seu haver i Iraola, 2 en la mateixa categoria”.

Excel·lents sensacions en el primer test

Segons Ferré: “Més que un test ha estat una primera presa de contacte en la qual s’ha formalitzat la meva presència com a pilot oficial en l’equip Silver Car. Queda molta feina per fer i la competició està a punt d’iniciar-se. Sens dubte un repte apassionant”.

Així doncs, satisfacció total del pilot andorrà en acabar el seu primer contacte amb el qual serà la seva companya de viatge (Silver Car CS) al llarg del 2021, així s’expressava: “Estic molt content que en la tercera temporada en la disciplina i amb 23 anys, ja estigui a la categoria regna amb una barqueta de les més ràpides a nivell europeu i tenir l’opció de desenvolupar-la. Una situació que em farà créixer encara més com a pilot i ser més complet. A més afegia: Ésser pilot oficial d’una marca, amb el màxim suport dels meus patrocinadors i de l’ACA, és un situació immillorable per a aconseguir reptes exigents. Els estic super agraït”.

L’hora de la veritat arribarà els dies 15 i 16 de maig en Arriondas (Astúries) punt de partida de la Pujada internacional al Fito. L’edició de la present temporada serà 49a, que es disputa en la muntanya asturiana.