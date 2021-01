Una antiga espasa de Napoleó, la Pedra de Roseta, el diamant rosa de Graff o una ploma d’una au extingida són alguns dels objectes considerats més cars del món.

La llista l’encapçala l’antimatèria i hi té el seu lloc també un llit flotant de dos milions de dòlars o un cotxe de 10 milions.

Realment capricis per a persones que no els falten els diners… o que no saben què fer amb ells.