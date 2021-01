Espot i Aragonès es reuneixen per tractar la situació de la COVID-19 a Andorra i Catalunya

El cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, van mantenir una reunió ahir dijous al vespre. Durant la trobada, que es va celebrar de manera telemàtica a causa del coronavirus SARS-CoV-2, Espot i Aragonès van compartir la situació d’emergència sanitària d’ambdós territoris, especialment després de les festes de Nadal.

De fet, ambdós mandataris van compartir el funcionament de les campanyes de tests massius i de vacunació respectives, que Catalunya ha iniciat recentment i que Andorra té previst engegar en els pròxims dies.

A més, Espot va traslladar al vicepresident de la Generalitat la demanda del Govern de que, un cop superat el confinament municipal a Catalunya, es pugui assimilar Andorra a la comarca o regió sanitària veïna a tots els efectes i, per tant, des d’una perspectiva més amplia del que s’havia aplicat fins al moment.

En aquest sentit, Espot i Aragonès van convenir formalitzar els contactes que s’han mantingut fins ara en un grup de treball estable entre el Govern i la Generalitat de Catalunya per poder analitzar i treballar aquesta possibilitat, així com per ampliar els àmbits de col·laboració i els canals de comunicació entre els dos territoris.