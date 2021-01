Colors i talls de cabell que voldràs estrenar aquest 2021

Sempre et proposem començar el nou any amb un canvi de look. Però aquesta vegada ho fem més convençudes que mai. Perquè ens mereixem un nou inici, una energia diferent que ens ajudi a menjar-nos el món. Quan es pugui, clar. Perquè és cert que aquest inici de 2021 se semblarà molt al 2020, però ja hi ha llum a l’altre costat del camí. I això ho canvia tot. Així que, farem que es noti amb aquestes propostes de colors i talls de cabell que triomfaran al 2021.

Tall Lob

Per a Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez a Madrid, “el Lob és un tall perfecte per a totes les dones que volen sentir el llarg d’una cabellera sense haver de bregar amb un cabell molt llarg”. Amb una llargada a l’altura de la clavícula, resulta molt versàtil i fàcil de cuidar. “És perfecte per a dones de qualsevol edat amb el cabell molt danyat i que necessita sanejar-se en profunditat o, senzillament, per a qui vol estalviar temps, perquè és fàcil de pentinar”, assenyala Eduardo Sánchez. Quedarà genial si ho pentines amb una ona natural.

The french touch

Inspirat en el tall original que va néixer a França en els anys 20, aquest bob es caracteritza per pentinar-se amb les puntes lleugerament cap a dintre. Com explica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera a Santa Cruz de Bezana (Cantàbria), “aquesta versió del bob serà la gran estrella d’enguany, sens dubte. Li dona un aire retro a la imatge en ser tan curt i arrodonir les puntes. A més, aquest aire vintage és molt afavoridor i, en quedar-se a l’altura de la mandíbula, fa ressaltar els pòmuls. Aquest bob francès es porta amb serrell i és un look total que no necessita més, fresc, i, a més, fàcil de pentinar. Un clàssic tremendament modern.”

Asymmetric bob

Per a Alberto Sanguino, director d’Educació de Llongueras, l’estil asymmetric bob serà un dels talls més atrevits i aclamats del 2021. “Es portarà amb un costat més llarg, amb línies pures i definides que emmarquen el rostre alliberant el pòmul. Per a les més clàssiques, està la versió de frontals més llargs i el clatell més curt”, explica. És ideal per a cabells llisos i sense volum, i afavoreix especialment als rostres allargats i de diamant. Ofereix un resultat seductor i sexy.

Morenes radiants

En lloc de canviar per complet el seu to, les brunes solen apostar per tonalitats que realcin el seu color natural. En aquest sentit, el daurat ha estat una de les grans tendències d’enguany i continuarà sent-ho. I és que és molt difícil resistir-se al seu acabat radiant! “Anteriorment vist com un to càlid, el daurat pot emprar-se com una manera d’aportar lluentor i dimensió des de l’interior, obtenint un resultat d’aspecte molt natural però enlluernador”, assenyalen des de la marca Kevin Murphy.

Efecte clarobscur

De cara a aquest any, arriben els rossos que barregen diferents tonalitats per a donar-li més força i densitat a les cabelleres. “La gran novetat que arriba per als rossos són els reflexos clars brillants que es combinen amb uns altres més freds i foscos. Amb aquesta mescla de tons el que s’aconsegueix és donar-li a la cabellera més profunditat, així com la sensació de volum. A més, així s’aconsegueix mantenir el cabell amb lluentor, fins i tot després de les rentades”, afirma Raquel Saiz, de Salón Blue de Torrelavega (Cantàbria).

Vermellosos, rogencs o robins intensos

Els tons que juguen amb el vermell sempre criden l’atenció, és inevitable no mirar-los, i continuaran estant entre els nostres favorits enguany. “Els rogencs es porten intensos, també en la seva variant més fosca. Però no sols per a una cobertura total, sinó també per a conjugar-los amb altres tons com els marrons, als quals els aporta sempre densitat i, sobretot, que la cabellera es vegi vibrant i plena d’energia”, explica Alexander Kiryliuk, del saló SK Style Barcelona a Barcelona.

Cabelleres bicolor

Una tendència molt original és la de les cabelleres bicolor, que combinen dos tons molt contrastats. És el cas de la cantant Aitana, ambaixadora de ghd, que combina el seu bru natural amb un color ros en les capes interiors. Com explica Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros a Màlaga, aquesta opció “permet jugar com si fos un efecte reversible. Si decideixes que sigui subtil, només has de pentinar-te de manera que gairebé no sigui perceptible. En canvi, amb els recollits es guanya perquè el contrast sempre sorprèn.”

Per bellezactiva.com