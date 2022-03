Obertes les inscripcions per als voluntaris a la Copa del Món UCI de BTT

Andorra rebrà la 8a edició de la Copa del Món UCI de BTT a Vallnord-Pal Arinsal. Després de dos anys sense poder acollir l’esdeveniment, l’estació necessita aproximadament un total de 200 voluntaris per al seu funcionament habitual.

Aquesta edició, que es durà a terme del 12 al 17 de juliol, acollirà tres modalitats ubicades per primera vegada en diferents llocs. Les curses de Short–Track i Cross-Country, es realitzaran a la mateixa zona de sempre, a la Caubella de Pal i la cursa de descens, aquest cop estrenarà nou circuit amb sortida des de Pic del Cubil.

Com ja és tradició, els voluntaris rebran d’obsequi la vestimenta necessària d’aquesta edició. Així mateix, aquest any com a novetat, també se’ls obsequiarà amb un xec que podran escollir en format de xec de despeses comercials o d’allotjament.

L’objectiu de l’estació és continuar millorant les condicions als voluntaris per tota la feina que duen a terme. Per poder inscriure’s com a voluntari, les persones interessades podran fer-ho des del formulari que estarà disponible al web vallnordworldcup.com.