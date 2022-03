Agraïment a la meva sogra (Assumpció Vilanova Tomàs) des d’on es troba

Aquest mes passat 02/02/2022 va morir un ésser molt estimat i especial per mi, la meva sogra. (Assumpció Vilanova Tomàs).

Aquesta carta l’escric amb tot l’afecte que he sentit per tu. Sé que és tard, però no vaig voler anar-me’n a dormir sense abans dir el que has significat per a mi com que m’has donat la teva amistat, la possibilitat de conèixer-te i compartir molts moments, més bons que dolents amb tu. No sóc de les persones que diuen les paraules dels llavis cap a fora, jo les dic dels llavis cap a dins, sé que ets i vas ser una persona meravellosa.

Estimada sogra:. Gràcies per donar-me la benvinguda a la família, des del dia que la vaig conèixer em vaig sentir abraçada, rebuda, acompanyada i estimada per tothom. Hi ha tantes coses que voldria dir-li, i ja el temps s’ha aturat.

Li agraeixo la manera com va educar el seu fill perquè ha fet d’ell tot un home, treballador, un pare únic, i un marit correspost, encara que no ho expressava l’estimava molt, a tot..

Recordo moltes coses d’aquell temps, recordo que m’importava molt el que vostè pensés, que vaig intentar moltes vegades fer evident el meu afecte, i que vaig arribar a estimar-la tant que patia dins meu, cada vegada quan no estava bé, perquè vostè va aconseguir despertar aquell sentir dins meu i les seves mostres d’afecte només el van reforçar.

La seva persona m’inspirava un gran respecte, una gran consideració i suposo que m’agradava la idea de mantenir una gran relació entre sogra i nora, em feia sentir bé tenir una sogra amb qui explicar i poder parlar de tot.

Quan vostè era a casa de la seva filla i el seu gendre Teresa i Ángel i arribàvem, les cares dels meus fills brillaven de felicitat, corrien a rebre-la amb una dolça abraçada, doncs ells sabien que vostè rebia molt d’amor.

Gràcies per la paciència, ens ha vist madurar com a parella 38 anys i mig de casats, i en aquest camí hi ha hagut obstacles, però vostè ens va observar amb prudència, i mai no va prendre bàndols, ni va buscar culpables.

Assumpció deixes moltes empremtes en molts cors, gràcies per estimar-me com una filla i sempre et recordarem, en molts moments.

Gràcies Sogra (Assumpció), per haver-me deixat una part de tu a cada lliçó, cada ensenyament, cada riure, cada petó, cada abraçada i cada palpitar del meu cor. Ets el més bell que em va poder passar a la vida.

En un raconet especial del meu cor tinc guardats la teva imatge, els teus somriures, les teves xerrades i el teu afecte.

Està en un lloc reservat només per a mi.

Per la teva estimació i comprensió. T ‘estimarem per sempre. (Assumpció Vilanova Tomàs).