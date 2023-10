Mas i Fernàndez, caps de llista d’UP+DA a Encamp per al 17D

Reunió de l’Executiva d’UP+DA per a escollir els caps de llista per a les comunals (DA)

Laura Mas i Xavier Fernàndez seran els caps de la llista d’Units per al Progrés + Demòcrates d’Encamp a les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre. Així s’ha decidit en la reunió de l’Executiva d’UP+DA, celebrada aquest dilluns a la tarda i que ha comptat amb l’assistència d’unes 25 persones.

L’Executiva ha decidit que Fernàndez acompanyi a l’actual cònsol Laura Mas al capdavant de la llista per la seva àmplia experiència al Comú, en aquest darrer mandat com a conseller d’Aparcaments i Via Pública, i d’Infància, Joventut i Esports, i treballant colze a colze, tant amb Mas com amb la resta de l’equip comunal. També s’ha valorat, de Fernàndez, que és una persona molt coneguda al poble, amb un tarannà proper amb les encampadanes i encampadans.

Pel que fa a l’actual cònsol menor, Jean-Michel Rascagnères, no repetirà tàndem amb Laura Mas per motius familiars i laborals. En aquest sentit, l’Executiva d’UP+DA li ha volgut fer, en el marc de la reunió, un especial agraïment per la tasca desplegada els darrers quatre anys, la seva professionalitat i “generositat”.