Els tricolors cauen a l’últim minut. Elx 2 – FC Andorra 1

El tricolor, Pablo Moreno, ha tingut en aquest partit la seva primera titularitat (FC Andorra)

Que la segona divisió espanyola no és una categoria fàcil, ja se sabia. Ara bé, potser, agafant els antecedents de la temporada passada, amb un inici de lliga encoratjador donava a pensar que l’FC Andorra li havia pres la mida al campionat. L’any passat, sí, aquesta campanya, no tant.

Els tricolors han encaixat aquest dilluns una nova derrota. Ho han fet al camp de l’Elx per 2 gols a 1 (Scheidler). És una desfeta que fa mal perquè els d’Eder Sarabia havien aconseguit igualar la primera diana local i, quan semblava que s’endurien un punt cap al Principat, l’Elx ha marcat en el darrer minut del temps reglamentari. Gerro d’aigua freda, glaçada.

Amb aquest encontre perdut, els andorrans reculen fins a la part baixa de la taula, a la 18a posició, amb un balanç de 3 victòries, 1 empat i 6 derrotes. Ara, l’FC Andorra és a un punt de les places de descens. Hi ha marge de maniobra, però cal espavilar. Per si amb els resultats no n’hi hagués prou, només faltava l’enrenou que està planant sobre la continuïtat del conjunt al Principat pel fet de no tenir assegurat un camp per a jugar al país la temporada vinent: Piqué, Cabanes, la ministra Bonell… Els problemes, diuen, mai venen sols.

El proper matx dels pirinencs serà aquest diumenge vinent, a les 16:15 hores, a l’Estadi Nacional. El rival que visitarà les valls serà l’Alcorcón. Ha de ser un partit a vida o mort, aquest conjunt és tercer per la cua amb 9 punts, tan sols un menys que l’Andorra (cinquè per baix). Només val la victòria.