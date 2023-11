Llovera afronta amb moltes ganes el 10 Rally Ciudad de Pozoblanco

Al volant, Albert Llovera i, al seu costat, Claudi Ribeiro “Leites” (FotoEsport)

Albert Llovera-Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) s’acomiadaran de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023, disputant el 10 Rally Ciudad de Pozoblanco, un ral·li de terra normalment present als calendaris espanyols de l’especialitat. S’havia de disputar el passat mes de maig, però va ser ajornat per als dies 17 i 18 de novembre, degut a la forta sequera que patia la zona de la província de Còrdova.

La prova organitzada per l’Escuderia Sierra Morena també definirà les classificacions del Super-Campionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER). El Recinte Firal de la localitat que dona nom al ral·li serà el nucli central de la competició.





De Mèxic a Pozoblanco (Còrdova) passant per Andorra i la Torre d’Oristà

Per a donar cabuda als múltiples compromisos que, de vegades, s’acumulen a la seva atapeïda agenda, el pilot d’Andorra la Vella, Albert Llovera, ha de fer veritables malabarismes per a poder estar a tots els esdeveniments.

Aquesta vegada, la complicació ha estat majúscula en haver milers de quilòmetres, traduïts en hores d’avió amb el “jet-lag” corresponent. Amb tot, Llovera ha quedat molt satisfet de l’experiència: “Han estat quatre dies de treball a Ciutat de Mèxic en què he tingut ocasió de conèixer les inquietuds que hi ha a l’altra banda de l’Atlàntic sobre el món de l’esport entre els minusvàlids. Altres temes socials també s’han posat sobre la taula, sobretot m’han demanat molts detalls sobre Andorra, en fi… En general molt interessant. Per cert, també he tingut algun moment de relaxació”.





Test en una pista propera a les instal·lacions de PCR Sport abans de marxar cap a Pozoblanco

En tornar de Mèxic, Llovera es va trobar amb una bona notícia, així ho explicava: “El recanvi necessari per a deixar el Toyota en les millors condicions, en aquesta ocasió, va arribar amb el temps suficient perquè els tècnics de PCR Sport poguessin treballar a la mecànica i, així, podem fer un test abans d’iniciar el desplaçament a Pozoblanco. Així doncs, un cop a l’escenari del ral·li tindrem com a principal objectiu els reconeixements”.





Un recorregut particular per a acomiadar la temporada sobre terra

Els membres de l’Escuderia Sierra Morena han preparat un traçat amb un total de 276,01 km (93,66 km de velocitat). Es disputaran 4 especials cronometrades, dues vegades cadascuna.

La competició s’iniciarà per la doble passada pel bucle format per les especials A (12,40 km) i B (15,43) a més d’una passada pel C (14,92 km). Després del reagrupament i assistència de meitat de ral·li, continuarà amb la primera passada pel tram D (4,08) i el segon pas per l’especial C que es farà a la secció 3. Abans d’entrar el seu vehicle al parc tancat final, els pilots hauran de superar altre cop el D.

Crida l’atenció la distribució dels quilòmetres de velocitat de la prova, entre les dues seccions que tanquen la prova només hi ha 23 km de velocitat. No hi ha dubte que és un itinerari poc habitual.





On no hi ha variacions és als dies previs al ral·li

Durant dijous (dia 16) i divendres (dia 17) en els horaris marcats al reglament, els equips podran dur a terme les dues passades de reconeixement en ser la prova vàlida per a l’S-CER.

El shakedown entre les 16.00 i les 17.30 hores, Llovera-Leites podran provar el Toyota Yaris a l’especial que els organitzadors han preparat a 25 km de l’assistència (Parc Firal de Pozoblanco).

A les 20.30 hores del mateix divendres, al Passeig Marcos Redondo, es durà a terme l’habitual cerimònia de sortida obligatòria per a tots els equips amb la indumentària de competició.

El Recinte Firal de Pozoblanco, serà el punt de partida del 10 Rally Ciudad de Pozoblanco. A les 7.30 hores està prevista la sortida del primer vehicle en direcció a les especials cronometrades.