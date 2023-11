La FAN ja treballa per a ‘Andorra 2025’ i per al creixement de la natació al país

Presentació dels objectius de la FAN per a la temporada 2023-2024 (FAN)

‘Andorra 2025’, la recent adhesió de la Federació Andorrana de Natació (FAN) a la plataforma tecnològica LEVERADE, el projecte ‘Nedar és vida’ i l’ingrés del president de l’entitat al buró de la ‘Confederació Mediterrània de Natació’ (COMEN), representen segons Joan Clotet, president de la FAN, els punts claus que vertebren la direcció estratègica i el projecte de futur per al desenvolupament i el creixement de la natació andorrana els anys vinents.

Les declaracions de Clotet, formen part de la seva intervenció en la roda de premsa on s’han presentat els objectius institucionals i esportius per a la temporada FAN 2023-2024. Un acte que ha estat conduït per María Suárez, directora de Banca País d’Andbank i patrocinador principal de la FAN, que també ha comptat amb l’assistència entre el públic de Xavier Espot, president del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 i Enric Borrellas, responsable de KONE, patrocinador oficial de la FAN.

LEVERADE, és una plataforma informàtica que dona servei a federacions i institucions esportives. Basa la seva tecnologia en models informàtics com l’ERP o SaaS, amb capes tecnològiques que permeten la gestió de bases de dades, fan servei operatiu i informen audiències específiques o generalistes. En el cas de la FAN, segons ha explicat Clotet, facilitarà l’intercanvi d’informació amb els clubs, permetrà l’organització d’esdeveniments, i l’emmagatzematge i posterior gestió de les estadístiques a través de la pàgina web de la federació.

Abans de la intervenció d’Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN i Natàlia Meca, coordinadora de Natació Artística, responsables de presentar els objectius esportius, Clotet ha parlat sobre les oportunitats i el profit de l’herència dels Jocs d’Andorra el 2025 i la intenció d’organitzar una competició oficial COMEN de Natació Artística el 2026, tot just després del debut oficial de la disciplina en els Jocs d’Andorra, el 2025.

Durant la seva intervenció, Clotet, també ha informat que el gener del 2024, el president de la Federació Francesa de Natació (FFN), visitarà Andorra per a signar el quart conveni de col·laboració després de les signatures amb les federacions catalana, espanyola i portuguesa: ‘Per a nosaltres serà molt important perquè tornarem a competir amb regularitat i farem estades (a França) i ells vindran (a Andorra)’.

Tant Clotet com Maltrana, han destacat la importància de ‘Nedar és vida’ un projecte sobre el qual han aclarit que la secretaria d’Estat d’Esport, està al cas: ‘Per a nosaltres és crucial poder treballar de manera conjunta amb les escoles i els clubs de natació per tal que tots els nens del país sàpiguen nedar i, quan toqui, puguin escollir si gaudeixen de l’esport de manera lúdica o fan un pas més per a competir’ ha assenyalat Clotet. Per la seva banda Maltrana ha expressat: ‘Volem que els nens i nenes aprenguin igual i tinguin domini del medi aquàtic. Que en el futur puguin decidir què fer, si competir o emportar-se l’experiència’.

Tots dos han recordat la importància per al futur de la natació del projecte de la piscina d’entrenament de 50 m i quatre carrers del CTEO. En aquest sentit, Clotet ha afegit que ‘si augmentem el nombre de llicències, és evident que faran falta més espais d’entrenament’, per la seva banda Maltrana ha assenyalat que aspira a implementar les concentracions fora d’Andorra amb els ‘Grups d’Entrenament’ que permetin un salt qualitatiu dels atletes amb millores materials i accés a noves tècniques d’entrenament.

Durant la seva detallada intervenció, Maltrana també ha aprofundit sobre l’estratègia esportiva, el calendari de competicions i les oportunitats de participació; aclarint que depenen del rendiment esportiu dels atletes i en el cas dels Jocs Olímpics, si no es classifica cap nedador, la decisió final serà del COA. A més a més, ha fet un incís sobre la magnífica oportunitat de creixement esportiu, que representen les beques del ‘programa de desenvolupament World Aquatics’ per a Mejia (2006) i Teixeira (2005), concentrats en centres de tecnificació francesos sota la supervisió de la Federació Internacional, amb entrenadors de primer nivell com Philippe Lucas, en el cas de Mejia; i Fred Vergnoux, antic preparador de

l’espanyola Mireia Belmonte en el cas de Teixeira. Sobre Teixeira, Maltrana ha destacat la magnífica progressió que va assolir durant la temporada 2022-2023 com un factor clau per a accedir a la beca.

Després de la intervenció de Clotet, Natàlia Meca, ha parlat del calendari andorrà amb les vuit competicions locals de clubs i ha desvelat que la FAN treballa des de fa setmanes de cara a Andorra 2025. ‘Tenim una quinzena de noies, amb les que estem entrenant els aspectes tècnics (de la participació)’.

Meca, també ha informat sobre la coordinació amb el COA en la definició del programa esportiu de l’esdeveniment. Sobre els detalls del calendari internacional de la disciplina per a la temporada 2023-2024, ha confirmat la participació d’una delegació d’artística en la Lliga de Figures catalana, la classificació per al Campionat de Catalunya i l’aspiració de classificar-se per als Campionats d’Espanya com a principals objectius esportius.