Les curses OTSO al Port d’Envalira acaben amb la victòria de Xavier Tomasa i Alicia Hudelson a la 25 k

Xavier Tomasa i Alicia Hudelson han estat els guanyadors de la tercera OTSO 25 k organitzada pel Comú d’Encamp i OTSO Sport amb sortida des del centre d’Encamp i fins als 2408 m del Port d’Envalira amb un temps de 01:45:29 i 02:06:33. En el cas de Tomasa, del club ironwell Barcelona, es proclama vencedor per segon any consecutiu.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut “ha estat un bon cap de setmana d’activitats a Encamp” i ha afegit que “fem un balanç positiu de participació, on molts dels inscrits han estat de fora d’Andorra”. Ahir, va tenir lloc la primera edició de la cronoescalada de ciclisme, la novetat d’enguany, i avui les curses de córrer, “caldrà valorar si afegim alguna novetat, però a repetir l’any vinent”

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la feina feta a tot l’equip que “ha fet possible aquest cap de setmana d’activitats per dinamitzar la parròquia”. També han volgut agrair la col·laboració del Comú de Canillo ja que part de la cursa passa per diverses poblacions canillenques fins arribar al Port d’Envalira. Cal sumar als agraïments a Creu Roja, Protecció Civil, Policia, Agents de circulació, a l’associació de motoristes Sant Ermengol, a l’escola de muntanya NoLimits, i a les empreses participants al village Fórmula 5-223ers així com a OTSO Sport per l’organització.

Els participants han sortit del centre d’Encamp a les 9 h del matí, i han seguit el recorregut de la carretera, acumulant un desnivell positiu de 1480 metres, destacant que la cursa és molt dura i alhora d’aquelles que es volen repetir l’any següent.

Completen la classificació en la categoria masculina de la 25 k: Joel Aubeso, amb un temps de 01:49:21 i Josep Tatay amb un temps de 01:54:23. En la categoria femenina Anna Fernàndez, amb un temps de 02:15:26 i Jeanne Cros amb un temps de 02:16:09 han ocupat segona i tercera posició. Classificacions 25 K

En la cursa de 7 km, amb sortida des de l’aparcament de Grau Roig, els corredors han estat molt ràpids: Víctor Blasi i Mireia Molins s’han endut el primer premi, Roger Comellas i Marit Faucogney, el segon i Sergi Garcia i Eva Puigdemasa, el tercer, en les seves corresponents categories. Classificacions 7K

I finalment des de Grau Roig també ha sortit la tercera de les curses d’avui diumenge, la rollerski on els guanyadors han estat Marc Alonso i Paivi Linna. Classificacions 7K Rollerski.