El BC Andorra reacciona de forma contundent davant el Gran Canària (87-71)

El BC Andorra ha sumat aquest diumenge la primera victòria de la temporada ACB (1/4) després de derrotar el Gran Canària per 87 a 71 davant d’uns 4.000 aficionats que pràcticament omplien la Bombonera. El conjunt tricolor, sense els lesionats Nacho Llovet, Tyson Pérez i Sergi Garcia i amb un Clevin Hannah tocat, oferiria la seva millor versió d’inici amb un 35-14 de sortida, sabria patir en la segona meitat (49-53) per acabar tenint un final plàcid. A destacar els 13 punts de Crawford, els 13 de Jelinek, els 12 d’Arteaga i el recital de McIntyre dirigint l’equip amb 13 assistències per un 23 de valoració.

El BC Andorra, després de Sevilla, Madrid, Fuenlabrada i Burgos, afrontava la cinquena jornada de Lliga Endesa amb l’objectiu de sumar la desitjada primera victòria que li donés una mica de tranquil·litat i sobretot confiança per afrontar tot el que li ve, què és molt. Temps per endavant, temps per reaccionar hi ha, però la primera victòria no es podia fer esperar i per fi arribava, a casa, a la Bombonera, davant d’uns 4.000 aficionats i contra el Gran Canària.

Sota el paraigües de la seva gent, amb l’escalf dels prop de 4.000 aficionats que aquest diumenge feien acte de presència a la Bombonera, els tricolors eren capaços de canviar el xip i capgirar una tendència que arrossegava en aquest inici de curs de quatre derrotes consecutives malgrat les baixes amb les quals afrontava el partit de la cinquena jornada. Sense poder comptar amb els lesionats Nacho Llovet, Tyson Pérez, Sergi Garcia i amb un Clevin Hanna tocat, els andorrans començaven controlant absolutament el partit. La millor versió dels andorrans apareixia sobre el parquet de la Bombonera. Agressius en defensa, controlant el rebot i amb una bona selecció del tir i un bon percentatge d’encert (5/6 en triples), a destacar els punts de Noua o Crawford, els d’Ibon Navarro es veien 21 punts per sobre (35-14). 35-15 al final del primer acte. El segon quart, però, no tindria res a veure. La defensa dels canaris, sense Porfi Fisac a la banqueta eliminat per dues tècniques, frenava en sec l’activitat ofensiva dels locals. De fet, amb l’aportació d’Oliver Stevic, el Gran Canària baixava de la barrera dels deu punts (44-35) gràcies a un 9-18 de parcial. Al descans, però, el BC Andorra mantenia un coixí de deu punts (48-38).

A la represa el Gran Canària sortia més endollat i un 1-15 de parcial permetia als visitants col·locar-se per davant en el marcador per segona vegada (49-53) després del 0-2 de sortida. Però a diferència del que ens tenia acostumats en els últims partits, en aquest cas l’equip d’Ibon Navarro no perdia el nord. Donant entrada a un tocat Clevin Hannah, inèdit fins aleshores, el conjunt andorrà, sabent patir, tornava a agafar la batuta del partit i tancava el tercer acte per davant en el marcador (60-57). Una reacció tricolor que seguia durant l’últim quart. Empesos per una afició entregada, recuperant l’encert, amb l’aportació de tots i cadascun dels jugadors, a destacar els 13 punts de Crawford, els 13 de Jelinek, els 12 d’Arteaga i el recital de McIntyre dirigint l’equip amb 13 assistències, el BC Andorra anava augmentant les diferències. 87-71 al final d’un partit que pot marcar un punt d’inflexió.

El BC Andorra buscarà la segona victòria aquest proper dissabte a la pista del Joventut Badalona (18h) en el partit corresponent a la 6a jornada de la Lliga Endesa.