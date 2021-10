‘Contradans’ assoleix objectius i supera expectatives

La presidenta de l’Esbart Valls del Nord, Meritxell Rabadà, ha assegurat aquest diumenge que “els objectius de CONTRADANS s’han assolit amb escreix”. El Festival de dansa i cultura tradicional s’ha desenvolupat al llarg de tot el cap de setmana a Ordino amb un cartell farcit d’espectacles de primer nivell. “S’han complert totes les expectatives”, ha dit Rabadà: tant les actuacions a l’Auditori, com els espectacles de dansa al carrer i els tallers que oferien les parades d’artesans s’han omplert al 100% del seu aforament.

Pel que fa al públic assistent, la presidenta de l’Esbart ha dit que al llarg dels tres dies hi ha passat “públic molt divers i que l’esperit del festival ja era captar tot tipus de participant, des del públic més familiar fins al més especialitzat en la dansa o en l’especificitat dels tallers que oferien els artesans”. Per aquest motiu també ha expressat la seva satisfacció, perquè “hem complert l’objectiu de traslladar l’essència del festival, és a dir, mostrar com dansaires i artesans han evolucionat de les arrels a la modernitat i apropar la tradició amb aquest toc evolutiu a tota la ciutadania”. A més, ha volgut destacar el privilegi de tenir a Ordino grups de dansa de primer nivell com els que han actuat aquests dies.

CONTRADANS va ser el projecte guanyador del pressupost participatiu del Comú d’Ordino per a l’exercici pressupostari del 2021. Per aquest motiu, Rabadà ha fet un doble agraïment: d’una banda al Comú per la possibilitat que un projecte d’aquestes característiques de cultura popular es pogués presentar i de l’altra als ordinencs per fer-lo guanyador. Igualment ha volgut fer extensiu l’agraïment a la tasca organitzativa del Comú i a les desenes de voluntaris de l’Esbart que han desenvolupat diferents tasques de suport.

Meritxell Rabadà ha dit que en els propers dies l’Esbart se centra en la recta final de preparació del festival de celebració dels 10 anys que es durà a terme el dia 27 de novembre a l’Auditori Nacional.

Els espectacles

Aquest diumenge el protagonisme de CONTRADANS ha estat per al prestigiós grup basc Kukai Dantza amb el taller de dansa ofert pel seu director i coreògraf, Jon Maya Sein, i l’actuació a la plaça d’Ordino ‘Gelajauziak’, un projecte que surt de la unió del coreògraf català Cesc Gelabert i la companyia basca.

CONTRADANS, però, va començar el divendres amb la inauguració a càrrec de l’amfitrió del festival, l’Esbart Valls del Nord amb ‘Llamp de flors’, la benvinguda de la cònsol menor del Comú d’Ordino, Eva Choy, i la passejada inaugural per les parades artesanals distribuïdes pel carrer Major, els jardins de Casa Rossell i el Pati i l’Era de Casa Rossell. La jornada d’estrena del CONTRADANS va acabar a la nit a l’Auditori Nacional d’Andorra amb l’Esbart dansaire de Rubí que va oferir l’espectacle ‘Canigó’, amb música creada expressament per a ser ballada, en dansa tradicional catalana, per Manel Camp, un dels músics més prestigiosos del panorama català.

Dissabte al migdia el duet format per l’acordionista Carles Belda i el coreògraf Jordi Rubio van posar en escena a la plaça d’Ordino l’espectacle Sols. A la tarda, Factoria Mascaró amb Indiano sons i els passos perduts va posar el toc dansaire de la tarda. A la nit

Tots els espectacles de dansa s’han complementat amb artesans que oferien demostracions i tallers com el treball amb la forja, plantes tintoreres, fibres naturals, ceràmica, instruments tradicionals, bestiari festiu, entre d’altres, un selecte grup d’artesans triats expressament per a l’ocasió.