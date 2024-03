L’encariment dels pisos és del 50% des de 2019 i creix un 159% l’interès en comprar un habitatge

Un pis buit. Foto de Curtis Adams de Pexels

El preu de venda dels habitatges del mes de gener ha pujat un 14,4%, respecte al mateix mes del 2023, amb un preu mitjà de 4.582 euros el metre quadrat. Així ho recull l’estudi elaborat pel portal Idealista del mercat andorrà, prenent com a referència els 3.100 habitatges que anuncia en el seu web. La parròquia amb la pujada més important ha estat Encamp, on durant els darrers cinc anys el preu del metre quadrat s’ha enfilat més del 53%.

Fonts del portal han especificat que aquest és el primer estudi que han fet sobre el mercat andorrà des que van començar a incorporar l’oferta immobiliària del Principat el 2008. De 2019 al gener d’aquest any -5 anys- el preu de venda ha pujat un 47% de mitjana a tot el país.

Però, és Encamp qui lidera aquest rànquing, ja que la pujada durant els darrers cinc anys s’enfila per sobre del 53%, fins a 4.090 euros el metre quadrat actualment. Segons l’estudi d’Idealista, les zones amb els immobles de venda més cars són Escaldes-Engordany, 5.689 euros el metre quadrat. Andorra la Vella, amb un preu de 5.032 euros i la Massana on el metre quadrat costa 4.221 euros.

En l’altre extrem se situa Sant Julià de Lòria, que disposa dels habitatges més econòmics, a 3.694 euros el metre quadrat. Encamp, 4.090 euros i Canillo, 4.100 euros el metre quadrat. L’estudi apunta que els preus no paren de créixer. Al mes de gener d’aquest any el preu mitjà d’un habitatge a Andorra era un 14% més car que al mateix mes del 2023. I tot indica que, a curt termini, la situació no variarà.

Segons apunta l’estudi, l’interès per comprar immobles a Andorra contínua a l’alça, amb un increment de la demanda del 3,5% el darrer any. Però, compte, perquè si es presta atenció en els darrers 5 anys, l’interès per comprar un habitatge a Andorra ha crescut un 159%.