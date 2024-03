Jordina Caminal, 34a al supergegant de la Copa d’Europa de Kvitfjell

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha tancat avui divendres les Finals de la Copa d’Europa de velocitat, a Kvitfjell (Noruega), amb el supergegant en què ha estat 34a. L’andorrana ha marcat un temps d’1.20.21, a 3.61 de la guanyadora, la francesa Tifany Roux, que ha acabat amb 1.16.60.

Avui la 30a posició ha estat per a la noruega Malin Holten-Sund, amb 1.19.21, un segon millor just que el de Caminal. Amb aquesta cursa, es tanquen les curses de les Finals de la Copa d’Europa de velocitat per a Jordina Caminal.