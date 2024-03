Presentaran a la Seu el nou número de la revista Horitzons

Portada de la revista Horitzons, primavera-estiu 2024

El Restaurant Paisatges serà l’escenari de la presentació a la Seu d’Urgell del nou número de la revista bianual Horitzons. L’acte, obert a tothom, es durà a terme aquest dissabte al matí (11:30 hores) i comptarà amb les intervencions de l’advocat, escriptor i estudiós Antoni Gelonch i dels també escriptors Francesc Canosa i Albert Villaró.

La revista Horitzons, editada per Fonoll, la promou la Fundació Privada Horitzons 2050, que té com a missió fomentar el debat i “proposar accions que contribueixin al progrés econòmic, social, cultural i patrimonial de les Terres de Ponent i l’Alt Pirineu”. La revista inclou entrevistes, reportatges i fotorelats, amb perspectiva global, però amb la visió local de la Catalunya occidental. Els seus impulsors assenyalen que aquest territori ofereix molts valors com ara “terra, aliments, tecnologia, indústria, ofici, gastronomia, patrimoni, cultura, art, pensament, geografia, paisatge, natura, valors, hàbits, espiritualitat, sentiments…però, sobretot, persones”.

Entre els autors que han col·laborat en aquest nou número, a més de Gelonch i Canosa, hi ha noms com Toni Aira, Andreu Barnils, Enric Calpena, Vanessa Freixa Riba, Meritxell Gené, Àlvar Llobet, Marta Lluvich, Sergi de Meià, Joan Safont, Mònica Terribas i Albert Velasco.