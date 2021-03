També denominat la profecia autocompleta, l’efecte Pigmalió és quan ens comportem segons pensem que els altres esperen de nosaltres. És a dir, en consonància amb els nostres pensaments envers els altres.

Dit d´una manera diferent, si un professor ve amb la idea de que tal alumne és un inepte i que no s’esforça en aprendre, doncs, el dia que l’alumne no entengui alguna cosa, el professor en comptes d´invertir temps en l’explicació, ho deixarà de costat perquè ha donat per fet que l’alumne no hi posa interès.

Malauradament, aquesta conducta es repeteix a casa, molts pares/mares tracten al seu fill de gandul, inepte i què només serveix per a crear problemes, aleshores aquest infant es comporta de la mateixa manera, dona per fet què és el seu rol, ser una persona conflictiva. És una forma de condicionar la conducta molt eficaç, ja sigui per a millorar o per a empitjorar l’autoconcepte d´un mateix. Segons ens tractin els demés, així ens comportarem davant d´ells, estem esperant què ens diguin, no esperava menys de tu, ets un inútil o ets un AS. En el moment d´actuar ja sabem la resposta que ens donaran, ja sigui un càstig o una alabança,

Per això mateix, hem de vigilar amb el nostre diàleg intern, perquè ens comportarem segons els nostres pensaments. Si em tracto d´inútil i de què tot ho faig malament, davant de qualsevol obstacle abandonaré, per contra, si hem tracto de campió, entendré que la feina d´un campió és superar obstacles, aleshores m´esforçaré en buscar una solució. Aquest efecte és bastant típic en l´escola i en el lloc de treball, per això és tan important conèixer les nostres capacitats i limitacions, per a poder defensar-les davant aquesta gent què ens vol desprestigiar. Dit això, s’entén la importància de reforçar la conducta positiva dels infants, de potenciar les seves capacitats i de no enfocar-nos tant en els seus defectes.

