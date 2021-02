La Xina desplega el seu primer dron per a controlar la pluja

El resultat del vol del primer dron de control de pluja ha estat tot un èxit, mantenint l’aeronau un vol estable i duent a terme la dispersió de l’agent catalitzador de pluja, i fins i tot va eliminar adequadament el gel que es va formar sobre les seves ales i la resta de les superfícies.

Per les imatges que podem apreciar en l’article de Xinhua, el dron emprat és de gran envergadura, molt similar als utilitzats en el terreny militar. Gràcies a això, pot mantenir-se més temps en l’aire. En el cas d’aquest vol inaugural, la prova va durar 40 minuts.

A més de dispersar el compost químic, per a fer ploure, un dron com el Ganlin-1 també pot anar equipat amb eines de monitoratge i anàlisi del temps, la qual cosa li permet realitzar la captació de dades i posterior anàlisi de llarga distància.

Amb les dades a la mà, els científics a càrrec seu poden decidir si deixen anar el iodur de plata per a fer ploure. Aquest compost s’empra habitualment sobre núvols per a forçar la pluja en cas de necessitat, o forçar-la per a evitar calamarsades.

El seu principi d’acció és que les partícules de iodur de plata actuen a manera de catalitzador en condensar el vapor d’aigua al seu voltant.

Fer que plogui en deserts, evitar calamarsades i els mals que acompanyen a aquest fenomen atmosfèric… tot això sona molt bé, però tal vegada massa? No serà perillós jugar a ser déus amb el coneixement que actualment tenim de l’ecosistema natural?

Modificar cursos de rius, per exemple, és una cosa que portem fent des de la remota antiguitat, però en moltes ocasions l’aigua recupera la seva ‘memòria’ (el seu curs històric) destruint les nostres creacions al seu pas.

Que a llarg termini no provoquem mals pitjors dels quals intentem remeiar…

Per Tecnonews