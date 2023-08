La tecnologia impulsa la innovació i el creixement del comerç electrònic

Imatge que representa el comerç electrònic (freepik)

El creixement del comerç electrònic es manté imparable. L’últim informe de la Comissió Nacional de Mercats i competència, recollit per la consultora tecnològica Open-Ideas, xifra l’increment interanual de l’ecommerce en un 33% superant els 18.000 milions d’euros en el trimestre.

Pel que fa a la consultora tecnològica enfocada a afavorir la transformació digital de les empreses a Espanya i a millorar la seva presència a Internet ha signat un acord estratègic de col·laboració amb Easycommerce® per al desenvolupament comercial i tecnològic conjunt de serveis avançats d’ecommerce.

Open-Ideas fa 12 anys que ajuda a les empreses a vendre a través d’internet en tots els sectors: agroalimentari, moda i calçat, esports, tecnologia i projectes B2B implementant solucions tecnològiques i campanyes de màrqueting digital.

El recent programa de KIT Digital, emmarcat en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència ha permès ja a mig milió de pimes ampliar les seves solucions tecnològiques, moltes d’elles ecommerce.





Nova gamma de solucions

La nova gamma de solucions en desenvolupament inclou la integració de les estratègies Imbound natives en el propi ecommerce, unint d’aquesta manera totes les funcionalitats pròpies del màrqueting digital en el mateix comerç electrònic i marcant 5 elements innovadors.

– Disseny per a models crossborder (multiidioma, multimoneda, multi-currier, múltiples mitjans de pagament).

– Integracions natives per a màrqueting automation, promocions i fidelització de clients.

– Backend central que permet integracions compartides i optimització de recursos, fomentant una omnicanalitat real, amb la generació de feeds per a marketplaces, xarxes socials, etc.

– Esquema logístic evolucionat que permet administrar no només múltiples operadors per zones sinó també per tipus de logística-productes, serveis diferencials i administrable per grup de clients.

– Interoperabilitat nativa per a integracions de solucions que requereixi el negoci (ERP, Pagaments, Logística, Màrqueting, Business Intelligence, Atenció al client, Chatbots, entre d’altres).

Leonard Pera, CEO d’Open-Ideas assenyala, “feia temps que detectàvem en els clients la necessitat d’integrar el món tècnic i el de màrqueting digital. En moltes empreses estan en departaments diferents i amb escassa coordinació. Volíem facilitar que es pogués treballar en tots dos àmbits de manera integrada i la solució d’EasyCommerce afegint les capes de valor que estem desenvolupant conjuntament cobreix aquesta necessitat a la perfecció”.

Per a Diego Berardo, CEO & Founder d’easycommerce®, “a easycommerce® estem creixent gràcies a l’evolució de la nostra plataforma, ja que hem sabut identificar les necessitats no cobertes en la implementació d’ecommerce B2B2C per a oferir una solució robusta i flexible que permet a les empreses encertar en la manera de comunicar-se a cada moment amb el client, combinant els avantatges del món físic i el digital, la qual cosa és una de les claus de l’èxit. Avui és fonamental per a cada negoci escoltar els seus clients en els diferents canals de relació, i poden fer-ho a través d’easycommerce® i totes les integracions disponibles per a màrqueting, atenció al client, personalització, promocions i descomptes, múltiples proveïdors d’enviaments, múltiples de mitjans de pagament, idiomes, entre d’altres. La nostra expansió a Europa se centra a brindar aquests serveis integrals a empreses que estan en creixement i requereixen una solució que abasti totes les gestions necessàries per a impulsar un ecommerce.”

L’acció conjunta permetrà integrar solucions de màrqueting d’afiliació en la mateixa plataforma tecnològica, així com estratègies d’inbound màrqueting per a potenciar el desenvolupament de l’ecommerce B2B, un dels segments de major creixement.





Per Tecnonews