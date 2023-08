Els millors aliments rics en proteïnes per a sumar a la teva dieta

Un escampall d’aliments rics en proteïnes (iStock)

Les proteïnes són un nutrient indispensable per al nostre organisme, sobretot si fem un considerable exercici físic per a guanyar musculatura. Aquesta setmana parlem d’alguns dels aliments més rics en proteïnes, els quals, no poden faltar en la teva dieta diària.

Si parlem de proteïnes d’origen animal:

Peix, especialment el blau. És una excel·lent font de proteïnes i greixos poliinsaturats omega 3, amb efecte antiinflamatori.

Pit de pollastre o gall dindi. Són bones fonts de proteïna amb baixa proporció de greixos saturats. Es recomana preparar-lo al forn, a la planxa, al microones o bullides.

Formatges frescos o tendres. Són els que menor proporció de greixos saturats i sodi concentren, sent igualment una excel·lent font de proteïnes. A més, ens aporten minerals com el potassi o el calci.

Ou. És un aliment molt versàtil que ofereix proteïnes d’alt valor biològic, fàcilment digeribles. Podem utilitzar només la clara d’ou per a obtenir proteïnes magres, vitamines del grup B o ferro, o bé, podem l’ou sencer que, a més, proporciona vitamina D, vitamina A i carotens.

Llet o iogurt. A més de ser font de proteïnes, tenen un elevat percentatge d’aigua i, per tant, afavoreixen la hidratació de l’organisme.





Si parlem d’aliments d’origen vegetal:

Soja i derivats. És un llegum ric en proteïnes i amb un bon perfil d’aminoàcids, sent el substitut perfecte a aliments d’origen animal si busquem proteïnes d’alta qualitat.

Llenties. Són un dels llegums amb major concentració de proteïnes i, al mateix temps, són font d’hidrats de carboni. També aporten ferro, potassi, vitamines del grup B i fibra.

Quinoa. És un pseudocereal amb tantes proteïnes com els llegums, amb un mínim de greixos insaturats, molta fibra i hidrats complexos, així com micronutrients com el potassi i vitamines del grup B.

Seitan. És un producte derivat del blat que ofereix alta concentració de proteïnes i podem incorporar a la dieta substituint la carn.





