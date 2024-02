La Seu: Inscripcions per als cursos de monitor i premonitor de lleure i de monitor de menjador, transport i manipulació d’aliments

Cartell anunciant el període d’inscripcions per a l’oferta formativa Pack Lleure Primavera 2024 (Aj. la Seu)

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) obre avui dimarts, 27 de febrer, les inscripcions per a l’oferta formativa Pack Lleure Primavera 2024 que inclou el curs de monitor i el de premonitor de lleure i el curs de monitor de menjador, transport escolar i de manipulació d’aliments. Les inscripcions es poden fer directament des del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Les places són limitades.

La regidora de Joventut de la Seu, Christina Moreno, explica al respecte que “l’educació en el lleure és una aposta per a l’assoliment d’una societat més compromesa, comprensiva i participativa. Tenir una xarxa diversa i fluida en el lleure educatiu és creure en ciutats educadores i corresponsables”. Moreno afegeix que “així, la qualitat de la formació dels professionals encarregats és quelcom de rellevant importància per a garantir un servei de vàlua”.





Els cursos

El curs de monitor de lleure, s’adreça a joves a partir de 18 anys, i es realitzarà del 23 al 28 de març, i els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril, de 09.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 19.30 hores, i els dies 7 i 14 d’abril, de 09.00 a 14.00 hores i s’impartirà a l’Alberg de Joventut. El curs serà en modalitat presencial i online.

El curs compta amb una etapa lectiva 150 hores, amb activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores); processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores); tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores) i pràctiques de 160 hores (mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure).

El preu del curs és de 245 euros (220 euros si és amb el Carnet Jove).

Pel que fa al curs de premonitor, s’adreça a joves nascuts l’any 2008, i s’impartirà de manera presencial del 25 al 28 de març, de 09.00 a 13.00 hores, mentre que el dia 25 també serà de 16.00 a 18.99 hores, i tindrà lloc a l’Oficina Jove, al centre cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell. El preu del curs és de 40 euros.

Amb aquest curs es vol donar resposta als adolescents i joves (15 i 17 anys) interessats en les activitats d’educació en el lleure, però que encara no tenen els 18 anys i, per tant, no poden accedir al curs oficial de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Aquest curs que no dona directament accés al mercat laboral és, però, un bon mecanisme per a iniciar-se com a monitor ajudant o de suport en casals, colònies, activitats extraescolars, etc. L’alumne rebrà els coneixements, eines i recursos bàsics per a poder donar suport a la planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure.

La tercera oferta del Pack Lleure 2024, el curs de monitor de menjador, transport escolar i de manipulació d’aliments, tindrà lloc els dies 4, 11 i 18 de maig, de manera presencial a l’Alberg de Joventut, de 09.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.30 hores.

Aquest curs s’adreça a persones a partir de 18 anys. El preu el curs és de 90 euros.

Val a dir que tant el curs de monitor de lleure com el de monitor de menjador, transport escolar i de manipulació són impartits per la Fundació Escola Josep Carol (Escola Forca). La resta, per professorat del territori que disposen de la titulació pertinent.

Per a més informació o per a aclarir qualsevol dubte respecte a aquestes formacions, els interessats i interessades poden trucar a l’Oficina Jove al 973 355 608, per WhatsApp al 607 866 90, enviant un correu electrònic a alturgell@oficinajove.cat o també de manera presencial a la mateixa oficina.