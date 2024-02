USTEC-STEs divulga a la Seu la campanya ‘Ens falten mans’ per a reclamar més recursos per a l’escola inclusiva

Representants d’USTEC-STEs a l’Alt Urgell expliquen la campanya ‘Ens falten mans’, a la porta de l’Escola Pau Claris (RàdioSeu)

El sindicat de l’educació, USTEC-STEs ha divulgat aquest dilluns, a la Seu d’Urgell, la seva nova campanya ‘Ens falten mans’, amb què volen cridar l’atenció sobre els problemes que es troba el professorat per a implantar el Decret d’Educació Inclusiva, aprovat per la Generalitat l’any 2017 amb l’objectiu que tots els infants i joves puguin seguir els estudis pels itineraris convencionals al marge de les seves possibles complexitats. Els docents reclamen més recursos i personal per a poder donar compliment amb aquesta normativa.

Representants locals del principal sindicat educatiu català s’han concentrat a la porta de l’Escola Pau Claris al matí, a l’hora d’entrada, i han repartit a alumnes i famílies el díptic de la campanya. USTEC-STEs denuncia que, malgrat que tenen la voluntat d’implantar aquest decret, els centres educatius estan mancats de recursos per a atendre realitats cada cop més complexes i “els professionals que hi treballen estan al límit de les seves capacitats”. És per això que indiquen que els “falten mans per a atendre amb més qualitat l’alumnat i per a donar resposta a necessitats educatives diverses des d’una perspectiva global”. I més concretament, exigeixen “que les polítiques públiques d’educació vagin dirigides a partir d’ara, i amb caràcter urgent, a dotar els centres educatius dels recursos necessaris i a pal·liar l’actual situació de precarietat”.

Des del sindicat creuen que la reducció els darrers anys del nombre total d’alumnes a les escoles -que contrasta amb el fort augment demogràfic que ha experimentat Catalunya- hauria de servir per a “reduir ràtios a totes les etapes” i que no ha de ser “una excusa per a tancar línies a l’escola pública” Aquesta, afirmen, “és la mesura universal per excel·lència que serviria per a garantir una atenció més personalitzada a tot l’alumnat”. Marisol Salvadó, representant d’USTEC-STEs a l’Alt Urgell, veu “superimportant baixar ràtios perquè ara ens trobem amb molts alumnes dins l’aula amb característiques específiques”, i creu que si no es fa aquest pas “no els podem atendre tots”.

Tanmateix, des del sindicat creuen que “cal anar més enllà” i, en l’actual context de negociacions dels nous pressupostos de la Generalitat, exigeixen “que els nous comptes representin un punt i a part en les polítiques educatives del Govern”. Per a començar, veuen necessari “canviar la manera d’entendre l’educació inclusiva que hi ha hagut fins ara” i centrar-se en “l’atenció a tot l’alumnat”, tot ampliant les plantilles a tots els centres, augmentant les hores de coordinació entre professionals i incrementant també el nombre d’especialistes i del personal d’atenció educativa, auxiliars d’educació especial i “integradors socials”. D’altres demandes que inclouen al manifest són “augmentar els recursos de suport intensiu” i “incorporar la figura d’infermer escolar”.

La directora de l’Escola Pau Claris, Bàrbara Romeu, demana al Departament d’Educació que els “acompanyi”, perquè des de les escoles “intentem optimitzar els recursos el màxim possible, però ens en falten”. La també regidora de l’Ajuntament de la Seu hi afegeix que ara “hi ha un alumnat de característiques molt diverses” i calen “unes condicions laborals òptimes per a poder donar aquesta atenció”.

El document acaba puntualitzant que els mestres, docents i personal d’atenció educativa “no entenen la diversitat com un problema, sinó com una oportunitat per a construir una societat més justa i democràtica”. I per a aconseguir-ho, creuen que s’hauria d’arribar al punt que la Generalitat destini el 6% de tot el seu pressupost a l’educació pública.