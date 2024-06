La Seu homenatja a mestres i professores jubilades aquest darrer curs acadèmic

Les mestres jubilades amb l’alcalde de la Seu i la regidora d’educació -segona per l’esquerra- (Aj. la Seu)

Aquest dilluns ha tingut lloc l’acte d’homenatge al personal docent de diversos centres educatius de la Seu d’Urgell que en aquest darrer curs 2023-24 s’han jubilat. L’alcalde Joan Barrera i la regidora d’Educació, Christina Moreno, han rebut a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu a les quatre mestres i professores que han finalitzat la seva etapa com a professionals de la docència.

Barrera els ha agraït en nom de la Corporació municipal la seva important tasca docent que han dut a terme al llarg de la seva vida, mentre que la regidora d’Educació ha valorat la decisió que un dia van prendre d’esdevenir docents. “Avui no només volem agrair-vos la decisió que vau prendre fa anys sinó que el que volem és remarcar la decisió que vau reafirmar dia a dia, en els grans i els bons moments que ens dona aquesta professió, que ens són moltíssims, i en aquells en els que creiem que no podríem arribar allà on ens agradaria i vam sentir pressió, frustració, angoixa o d’altres sensacions que només vosaltres podríeu explicar-nos”, ha reblat Christina Moreno.

Les docents que han estat homenatjades per haver finalitzar la seva etapa professional són: Conxita Sabartrés Sala, professora i cap d’estudis de l’Institut Joan Brudieu; Núria Valls Rovira, professora de l’Institut Joan Brudieu; Montse Vidal Rosell, directora de la Llar d’Infants Municipal ‘els Minairons’; i Maria Dolors López Vidal, mestra de l’escola Mn. Albert Vives. Totes han estat obsequiades amb un lot de productes artesans del territori.