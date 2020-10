Juana Dolores, escriptora i actriu guanyadora del 56è Premi de Poesia Amadeu Oller

Dolores (El Prat de Llobregat, 1992) es defineix com abans escriptora i després actriu que, a més d’escriure, dirigeix i interpreta. En el seu poemari ‘Bijuteria’, que ha guanyat el 56è Premi de Poesia Amadeu Oller, escriu sobre desamor i amor, tot i que assegura que encara no sap ben bé què és això de l’amor.

Dolores defensa els vincles amorosos forts i el no boicot a les passions com a forma de combatre el capitalisme. “La bellesa no pot estar al servei de cap moviment social o crítica social”, conclou la poetessa, qui no creu que la seva obra es pugui incloure dins de la “literatura feminista mainstream”.