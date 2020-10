La ceba i la tos

Quan ens parlen de remeis casolans per a la tos seca, solem ser escèptics quant als seus resultats. No obstant això, després d’una mala nit prenent xarops i pastilles sense cap resultat, és quan decidim donar-li una oportunitat a la típica recepta de l’àvia, per inversemblant que ens sembli.

Dels milers de remeis casolans que existeixen per a la tos, n’hi ha un que és infal·lible, econòmic i fàcil d’aconseguir. L’única cosa que necessites és una ceba.

Només cal tallar una ceba per la meitat i posar-la en un plat sota el llit durant tota la nit.

Una altra manera de potenciar el seu efecte és agregant una cullerada de sucre i unes gotes d’aigua.

L’únic efecte secundari que té és que l’olor de la ceba impregna llençols, cortines i coixins, pel que recomanem quan es pugui, ventilar l’habitació immediatament. Tot i que mai es recomana substituir aquests mètodes per una visita a l’especialista, sí que aquests trucs poden resultar un excel·lent complement per a un tractament.

Per tuhogar.com