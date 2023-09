Jornades per a l’Excel·lència: Andorra com a un dels motors econòmics del Pirineu

Imatge de la taula rodona sobre el futur del Pirineu celebrada a la Massana (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest divendres a la tarda a la taula rodona sobre el futur del Pirineu on ha posat en relleu el paper d’Andorra com a “un motor econòmic i social” dels territoris fronterers del Pirineu. Tor ha destacat que en cap cas es pot parlar del Pirineu com un territori homogeni, però sí “comparteix una sèrie de característiques i problemàtiques comunes” que cal afrontar també de forma coordinada.

Per aquest motiu ha apuntat que els reptes que es plantegen al futur demanen implementar accions concretes per a organitzar un creixement sostenible, impulsar la diversificació econòmica del país, per a seguir sent el motor econòmic del territori, i implementar mesures de resiliència per a fer front als reptes compartits.

La participació de la ministra s’ha fet en el marc de la taula rodona ‘Quin futur volem per al Pirineu?: Estratègies per un desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya’, com a acte previ a les Jornades per a l’Excel·lència que se celebren cada any a Esterri d’Àneu, coorganitzades pel Govern. La voluntat de la taula rodona és afavorir un espai de reflexió per a encarar el desenvolupament sostenible del Pirineu a llarg termini, posant èmfasi en els reptes i oportunitats del territori, i potenciar sinergies entre Andorra i les regions veïnes del Pirineu. La trobada ha permès tractar les diferents modalitat de cooperació transfronterera.

De forma prèvia a la celebració de la taula rodona, els diversos ponents s’han reunit amb representants del Govern per a aproximar posicions i estrènyer llaços transfronterers entres els diversos territoris que formen els Pirineus. El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha trobat amb la síndica d’Aran, Maria Vergés, mentre que la ministra de Presidència, Economia, Treballl i Habitatge, Conxita Marsol, ho ha fet amb el secretari general pel Repte Demogràfic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del govern espanyol, Francés X. Boya. Finalment, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha pogut intercanviar impressions amb l’ambaixador de les comissions intergovernamentals, la cooperació i les relacions transfrontereres del govern francès, Philippe Voiry.

La taula rodona s’ha celebrat al teatre de les Fontetes de la Massana com un dels actes que ha servit per a inaugurar la Pitavola del Comapedrosa, organitzada pel Comú de la Massana que se celebra el 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, al casc antic del poble d’Arinsal.