Artesania, natura i gastronomia a la Pitavola del Comapedrosa

Autoritats en la inauguració de la Pitavola a Arinsal (Eduard Comellas)

La Pitavola del Comapedrosa ha encetat la seva tercera edició amb una exposició sobre ramaderia i transhumància, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana a la casa del Quart d’Arinsal. Es tracta d’una doble exposició fotogràfica, amb fotos del segle passat, cedides pel Consell Cultura de les Valls d’Àneu, i fotos actuals de la massanenca Natàlia Montané. “Amb aquesta doble exposició volem posar en valor la feina dels nostres ramaders i ramaderes, a través d’un viatge fotogràfic”, ha explicat el conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde.

L’acte inaugural ha comptat amb una alta participació de veïns d’Arinsal, que han volgut acompanyar les autoritats nacionals i comunals. La cònsol major, Olga Molné, ha remarcat que “el millor de la Pitavola és el seu emplaçament, al casc antic del poble d’Arinsal, un entorn únic per a poder passejar per la trentena de parades i pel carrer dels oficis, on aquest any tenim novetats perquè podrem veure un bufador de vidre i un teixidor de llana”.

Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats de forma continuada, des d’excursions guiades a tallers, un planetari o un espectacle de carrer. També hi haurà sessions chill-out al Niu de la Pitavola, un espai al capdamunt del poble, per a fer una parada i prendre una cervesa artesana.

La part més gastronòmica va a càrrec dels restaurants d’Arinsal, que participen a la Ruta de la Tapa, tant al migdia com al vespre.

El mercat obrirà portes a les 10 del matí, tant dissabte com diumenge, però les activitats començaran una estona abans, ja que s’han programat diverses excursions guiades.