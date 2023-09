Encara hi ha places per als cursos de francès i anglès de l’EOI de la Seu

Cartell informant del cursos d’anglès i francès a l’EOI de la Seu, Sort i Puigcerdà (Aj. la Seu)

Les persones interessades encara són a temps. L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell informa que encara disposa de places per als cursos, tant d’anglès com de francès. Concretament hi ha disponibilitat en les modalitats de:

Cursos presencials:

Anglès – A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Francès – A2

Cursos semipresencials:

Anglès – A2, B1, B2.1, B2.2 i C1

Francès – B1, B2.1, B2.2 i C1

Per a apuntar-se en qualsevol d’aquests cursos cal omplir el formulari que es pot trobar al web www.eoilaseu.cat i l’escola es posarà en contacte amb cada inscrit. Si no se sap a quin nivell matricular-se, es pot fer un test de nivell online que ubicarà a cada persona a un dels cursos que ofereix l’EOI.