Horòscop del 20 al 26 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests dies ho teniu tot molt enfocat en el món de la parella, serà fàcil que estigueu bé en aquest sentit, ja que hi haurà molt bon rotllo amb el vostre company o companya, si és que en teniu, sinó és molt possible que us llenceu i aneu a dir els vostres sentiments a qui us interessa. Es preveuen bons resultats. També estareu bé per a viatjar i desplaçar-vos, aprofiteu la ocasió.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El millor que podeu fer aquests dies és no anar gaire de festa i quedar-vos per casa ja que les configuracions astrològiques que us afecten són una mica negatives en el camp dels amics on podeu tenir algun desengany, i de la mateixa manera us podeu trobar amb les coses que us agrada fer per a distreure-us. Per aquest motiu, seria bo que aprofitéssiu el temps i arregléssiu coses de casa que fa temps que convé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

No sé que us passa amb els germans(es), sembla com si res del que us puguin dir us senti bé, només feu que posar impediments i entrebancs a tot el que fan. A més, us passeu el dia queixant-vos de tot el que està relacionat amb ells o elles, tot això, si en teniu, és clar. Si no els teniu ho heu d’enfocar amb els veïns o gent més propera a vosaltres. Podeu estar contents que a la feina tot anirà força bé, enfeinats, però bé.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us sortiran moltes coses bé al llarg d’aquests dies, els projectes que teniu s’acabaran d’engegar i, a part d’això, estareu en plena forma per a tirar endavant coses que sempre us havien fet una mica por. És com si de cop i volta us sentíssiu forts i valents per a encarar-vos a la vida i necessitéssiu demostrar-vos que sou capaços de enfrontar-vos sols a la vida, s’han acabat els atacs de por i de falta d’autoestima per uns dies.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ara sí que és el moment de gaudir dels amics, és necessari que sortiu i que us ho passeu bé, deixant de banda totes les coses que us preocupen. És fàcil que us costi apartar els maldecaps per una estona però us convé fer-ho, simplement heu de divertir-vos. No puc deixar de banda, però, que al llarg d’aquests dies podeu rebre algun ensurt relacionat amb la feina o els estudis, serà lleu no patiu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que és provable que patiu d’un gran refredat, us haig de dir que astrològicament teniu un bon escenari per a passar aquests dies, de manera que ja podeu començar a estar contents, és possible que rebeu alguns diners de mans d’un familiar agraït, que això sempre és bo i el millor és que a sobre tingueu una oferta de treball interessant, si n’esteu buscant us anirà de perles, animeu-vos.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No us puc dir que siguin massa bons dies per a vosaltres, ja que hi ha moltes possibilitats que es torcin moltes coses que vulgueu fer, potser el que us aniria millor és estar amb els amics i descarregar-vos una mica de les responsabilitats que us col·loqueu sols. Heu de mirar de controlar més els vostres nervis, la majoria de les vegades us traeixen i us fan perdre el control ocasionant un malestar absurd.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En certa forma és probable que la majoria del temps us el passeu buscant solucions per al vostre pla monetari i és que voleu fer alguna cosa grossa i us fan falta diners. Ha arribat l’hora d’estalviar, el problema és que fer això no és massa el vostre fort i, pel que sembla, ho intentareu però serà una mica en va, no ho dic pas per a desanimar-vos, però, si ho voleu fer, hi haureu de posar més ganes i força de voluntat.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si em demanéssiu com us aniria fer un viatge us hauria de dir que millor deixeu passar uns dies, tot i que no us heu pas d’espantar, els aspectes que us afecten no són massa favorables en aquest camp, de totes maneres si ho heu de fer tampoc cal que tremoleu. Senzillament aneu amb més precaució que altres vegades i no té perquè passar res. Amb la parella estareu molt bé, si en teniu, és clar.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aquests dies teniu una influència una mica gran per part dels pares, en certa forma és com si es posessin molt amb com porteu la vostra vida i intentessin fer-vos canviar d’idea sobre algunes coses que vosaltres ja teniu assumides que voleu fer. No diré pas que no els feu cas, però, sí que us diré que els escolteu fent després el que us sembli més convenient segons allà on voleu arribar pel vostre compte.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Són uns dies estrambòtics i curiosos, on serà fàcil que l’altra gent només faci que comentar-vos la mort de persones conegudes que, en principi, no és pas que siguin massa properes a vosaltres, senzillament sabíeu que existien, no us ho agafeu a pit, és millor utilitzar els altres aspectes que teniu per a poder gaudir d’uns dies més entretinguts. Si aneu a veure el mar i podeu posar-hi els peus serà fantàstic.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies poden ser força bons en el sentit que s’arreglaran moltes coses amb tots els aspectes, potser un dels millors serà el camp de la feina on la possibilitat de seguretat serà força important i, si no en teniu, serà fàcil trobar-ne. Us heu de moure de totes maneres perquè les coses no venen per elles soles, hi heu de posar de la vostra part. També heu d’aprendre a tenir més paciència.