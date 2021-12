Horòscop del 13 al 19 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sense saber el perquè les coses us sortiran bé, i és que tot s’ajunta per posar-vos-ho fàcil, no us hi resistiu pas, deixeu que passi el que tingui que passar i esteu contents perquè no hi ha res millor que l’alegria. En l’únic camp que podeu estar una mica decebuts és en el de les amistats, que us penseu que us entenen i no es així, la vida és una mica complicada de vegades i no tothom se’n fa el càrrec.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Són dies per gaudir del temps lliure, i fer un munt de coses per distreure-us, no hi ha res com saber passar l’estona fent coses constructives. Ara bé, un dels millors camps que teniu és el dels viatges i valdria la pena que per gota que es pugui feu una mica de canvi d’aires. Si podeu fer un viatge llarg millor que millor, la llàstima és que moltes vegades no es pot fer el que es vol, paciència i anar fent.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La vostra activitat sexual estarà molt esvalotada i us farà falta trobar la manera de calmar-la, no patiu, us serà fàcil. A part d’això tindreu uns dies amb força moviment, això és bo, ja us convé, perquè si no us ensopiu massa i no és pas bo. En qüestió de feina la cosa també estarà moguda mireu que no us emboliquin a vosaltres en alguna cosa que no teniu res a veure, que sempre us deixeu enredar.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Necessiteu fer renovacions a la feina i no sabeu com fer-ho, ara serà un bon temps, ja que tot es posarà bé per dir el que penseu i, a sobre, us facin cas, no ho dubteu i deixeu anar el que teniu a dins. Per altra banda, si us ve un personatge estrambòtic a demanar-vos alguna cosa, de bon rotllo però aparteu-vos de la història, no sembla que tingui massa bones intencions, i va força bé ser una mica previngut.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si teniu fills la cosa pinta molt bé en relació amb ells, i és que us serà molt fàcil saber què volen i com els podeu fer ser feliços amb poca cosa. Si no teniu fills, no patiu que no és pas un problema, al contrari, ja que per a vosaltres hi haurà bona sort, potser és un bon moment per comprar algun número, algun i prou no us gasteu tot el sou perquè a tots no us pot tocar i llavors us enfadareu amb mi.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La sensibilitat serà el vostre punt feble, tindreu la necessitat de parlar de les coses i deixar clar el que sentiu. De vegades això és una mica difícil i costa de fer però us heu de decidir i posar-hi valentia. L’aspecte d’aquests dies que pot ser genial és el de la facilitat que tindreu per aconseguir el que voleu i la facilitat que tindreu per convèncer als demés, per tant, no tingueu por de parlar i de dir el que penseu.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No és d’estranyar que en la feina les coses us surtin una mica girades, però és que no us acaben d’entendre massa bé i tot es converteix en un mal entès. Sort n’hi ha que seran molt bons dies per viatjar i per estar en contacte amb gent de fora que us poden donar molt bones idees pels vostres projectes. Si em voleu creure al llarg d’aquests dies mireu de no dir res a la feina i sortiu més.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El camp de la parella serà el vostre puntal, no hi ha res com una bona companyia per descobrir que maca que és la vida. Ara bé si no teniu parella, descobrireu el mateix per mitjà dels vostres companys que estaran molt a prop vostre i que sabran què us fa falta en cada moment. També tindreu la necessitat d’arreglar-vos una mica, us voleu posar ben macos per agradar als vostres, això no és cap mal, ja va bé.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Continua el moviment per a vosaltres i no hi ha res que estronqui el vostre bon rotllo, cosa que és d’agrair ja que sempre és bo que hi hagi algú amb ganes de passar-ho bé. De fet, el millor que podeu fer és entretenir-vos i, sobretot, estar amb gent. Per altra banda, us diré que no cal que us escarrasseu en buscar feina aquests dies, aquest tema estarà una mica d’esquenes a vosaltres. Podeu trobar, però res de bo.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu encantadors, tindreu una mirada especial que farà que al vostre voltant tot sigui una joia, la vostra seguretat us donarà una força especial i una empenta molt gran per començar i per aconseguir tot el que vulgueu. L’únic que us donarà una mica de malestar serà el vostre sistema digestiu, haureu de vigilar amb el que mengeu i, sobretot, no us afarteu més del compte, els excessos no van bé.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Es preparen dies de reciclatge, és allò de mirar com està tot i llençar el que no fa servei, va molt bé tenir dies d’aquests de tant en tant, així tenim més espai i tot queda més net. Per altra banda, hauríeu de pensar en el que heu de fer a la feina, ja que porteu una temporada una mica distrets i passeu força de les vostres obligacions, si pot ser desperteu-vos una mica i aneu més a l’idea a l’hora de treballar.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Són dies de recuperar el bon rotllo amb les persones que teniu al vostre costat, la vostra tensió és gran i per això esteu una mica a la que salta. De fet, és normal perquè costa que les coses surtin com us agradaria a vosaltres i la paciència tampoc és el que més us caracteritza. Són dies per fer sortides amb amics i poder anar a llocs tranquils com a fer excursions a la muntanya, que us toqui l’aire.