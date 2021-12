El 5 de Juliol del 1946 es realitzaren unes proves nuclears a l’atol de Bikini, a les illes Marshall. Prèviament els seus habitants havien estat desallotjats per la força. Al cap dels anys, alguns hi han pogut tornar. Encara avui es detecta un cert grau de contaminació per radiacions. Un drama humà de grans proporcions del que gens se’n parla.

Quatre dies més tard, Micheline Bernardine, vedette del Casino de París, emprant com escenari una de les més concorregudes piscines de la ciutat del Sena, presentà un nou vestit de bany de dues peces, per dona, el que coneixem com a bikini, moda que causà furor a l’època, si més no momentani, eclipsant fins a cert punt l’episodi nuclear, com si una cortina de fum el tapés.

Louis Réard havia estat el dissenyador del bikini. Ex enginyer d’automòbils, portava una botiga de llenceria a Paris. S’havia adonat que a les platges les dones enroscaven les vores de llur banyador per aconseguir un bronzejat uniforme. L’aparició del bikini fou qualificada com una segona detonació, crec de forma matussera, frívola i masclista.

El Vaticà es posicionà en contra de la utilització del bikini en considerar-lo un atreviment d’escàndol, que atemptava de forma greu a la moral cristiana i els bons costums. Crec que l’aversió a les innovacions, imperant en la societat puritana d’aleshores, alentí la popularització del banyador de dues peces. No fou fins 10 anys tard que començà a tenir acceptació.

El precursor de tal invent, fou Jacques Heim, però qui de veritat donà una embranzida a popularitzar-lo fins als nostres dies, fou Brigitte Bardot que el duia en moltes de les seves actuacions en la gran pantalla, com ho feren més tard altres estrelles rutilants del setè art.

Mirat amb la distància que dona el temps, considero que fou una futilitat posar-li el nom d’un atol colpejat per proves nuclears, de quines conseqüències els seus habitants encara en pateixen avui. Si que els afectats han rebut indemnitzacions econòmiques però aquestes mai podran compensar l’immens dany infligit a llurs vides i a llur ecosistema.

Les illes Marshall, estan situades a una mitjana de només 2 metres sobre el nivell del mar, fet que comporta una amenaça per la futura habitabilitat i presència física de les illes. A l’atol de Bikini, la llacuna central d’una superfície semblant a la d’Andorra ha servit de cementiri de vaixells (Font:Vikipèdia).